Metalurgistul Cugir și CS Ocna Mureș, deplasări la Cluj-Napoca și Ungheni, în penultima rundă a sezonului regular

Studenții din Cetatea Marii Uniri au suferit primul eșec din 2023, 1-3 (0-2), în deplasare cu ACS Tg. Mureș, în disputa vecinelor din ierarhie care în acest moment au același număr de puncte, 21, după penultima rundă a sezonului regular din Seria 9 a eșalonului terț.

*1-0, MIN. 3: GLIGA a punctat după o sumedenie de erori în defensiva adversă

*2-0, MIN. 34: CSALA a majorat avantajul

*3-0, MIN. 54: CSALa a realizat dubla

*3-1, MIN. 57: VASINC, la prima reușită pentru CSU, reduce ecartul cu o reluare din 5 metri la centrarea lui Al. Bodea

*Mihai Manea: „Ne-am bătut singuri”

„Ne-am bătut singuri, aceasta e concluzia. Am avut ocazii imense, de 3 ori songur cu portarul și nu am reușit să marcăm, plus că golurile primite au venit în urma a greșelilor imense în defensivă”, a explicat Mihai Manea.

Veniți după surpriza oferită în etapa inaugurală a anului, 1-0 cu Unirea Ungheni, universitarii nu au reușit o evoluție la același nivel, chiar dacă aavut momente de dominare. Absențele din lot (4 titulari nu au evoluat), numeroarele erori din apărare, dar mai ales ratările au dus scorul la unul de neprezentare în minutul 54, Vasinc marcând golul de onoare. A doua defensivă a seriei s-a clătinat serios, fiind perforată în 3 rânduri, iar în ultima rundă a sezonului regular, sâmbătă, pe „Cetate” poposește liderul Corvinul Hunedoara.

Vizitatorii au probleme de efectiv, în primul unsprezece fiind Ionică, Amihăesei, Paleoca, Al. Petresc, Al. Bodea și M. Toma, comparativ cu etapa trecută, aceștia substituindu-i pe Bucurică, Herci, Bolojan (suspendați), Frențiu (accidentat), Al. Albu și Gilyen (rezerve). Pe lângă cele 6 modificări, pe banca de rezerve sunt doar juniori, R. Popa și Ed. Vlad din anul 2006.

*ACS Tg. Mureș (locul 7, 18 puncte) – CSU Alba Iulia (locul 6, 21 de puncte), în tur 1-1 (astăzi).

Duelul nou-promovatelor vecine în ierarhie îi găsește pe vizitatori cu probleme majore de efectiv, urmând să lipsească 4 titulari: Frențiu – accidentat, Bucurică, Herci și Bolojan – suspendați.

ACS Tg. Mureș: Szanto – Precup, Dumbrăvean/ cpt, Barabaș, N. Csiki – Csala – Gliga, Jorza, Osei, Kulcsar – Lupuleț; rezerve T. Negrușa, Dr. Circa, Greu, Borbely, Caliani, Veress, T. Moldovan, Csaki, Feher. Antrenor Suto Szillard.

CSU: Fl. Șerban – Kilyen/ cpt, Kis, Ionică, Cunțan – Amihăesei (83, Al. Albu), Al. Petresc, Paleoca (76, Adjani), M. Toma (29, Gilyen) – Vasinc – Al. Bodea; rezerve Spinu – Ed. Vlad, S. Stan, Cărăbineanu, D. Trifu, R. Popa. Antrenor Mihai Manea.

Arbitri Rozana Timiș (Sibiu), R. Spătar (Sibiu), Cr. Ciorbea (Brașov) Observatori L. Enciu (Brașov), C. Gherghe (Făgăraș)