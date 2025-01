Metalurgistul Cugir, reunire fără noutăți | Răzvan Trif a început antrenamentele, 25 de jucători sub comanda lui Itu

Metalurgistul Cugir a începe pregătirea la „Arena Cugir”, cu 26 de jucători prezenți la primul antrenament al anului, între care și experimentații Dragoș Bănică, Alin Șuteu și Marius Neagu. La pregătire a participat și Răzvan Trif, apărătorul accidentat în prima parte a campionatului, așteptat să revină pe teren în primăvară

Echipa antrenată de Lucian Itu are puține noutăți în efectiv, fiind certă plecarea lui A. Barbu și faptul că atacantul M. Codrea va absenta bună parte de la antrenamente întrucât a intrat la Școala de Poliție. Cugirenii vizează să aducă jucători under (din anul 2007) și un atacant. Este prevăzut și un cantonament centralizat la domiciliu, în perioada 4-14 februarie, plus 5 jocuri de verificare.

Oponenții divizionarei terțe vor fi Performanța Ighiu (25 ianuarie), CIL Blaj (8 februarie), CSC Șelimbăr (14 februarie) și Gloria Geoagiu (22 februarie), mai fiind o dată liberă, în 1 februarie. Echipa cugireană iernează pe poziția a opta în Seria 7, cu 17 puncte și momentan nu a mutat pe piața transferurilor. Foto: Metalurgistul Cugir

