Mesajul de încurajare din partea reprezentanților Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud, pentru elevi și părinți, în contextul începerii școlii în timp de pandemie

Reprezentanții Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud au postat pe pagina de socializare câteva imagini în care sunt prezentate sălile de clasă pregătite pentru noul an școlar, dar și un mesaj de încurajare pentru elevi și părinți în contextul începerii școlii în pandemie.

„Trăim cu toții un alt fel de început. Anul școlar se deschide în 2020 sub semnul pandemiei de coronavirus și, mai important, al efectelor sale.

Cu toții – părinți, elevi și profesori – trecem printr-o perioadă care, anul trecut, era de neimaginat. Cumva, școala parcă ar fi obligată să înceapă fără noi: nu ne mai strângem în curtea școlii, nu mai formăm o mulțime efervescentă, care freamătă umăr la umăr, nu miroase a flori și parcă și culorile s-au diluat.

Emoția mai mare pe care o trăim acum nu se mai leagă în primul rând de parcursul școlar, de materii și de catalog, ci se împiedică în mască, în circuite, în necunoscut. Dragi părinți, știm ce simțiți, știm cum vă simțiți, pentru că elevii noștri sunt, de fapt, și copiii noștri.

Vă înțelegem temerile, gândurile, pentru că și noi le avem. Dar, am vrea să știți că azi, mai mult ca oricând, pentru noi, cadrele didactice și personalul auxiliar de la Școala Gimnazială „Axente Sever” siguranța copiilor noștri și confortul lor maxim posibil se află printre obiectivele principale în acest an școlar. Cred că azi, mai mult ca în oricare început clasic de școală, suntem împreună, uniți de emoții, dar și de credința că această perioadă va trece, și de gândul bun că asta se va întâmpla în timp ce noi – părinți, elevi, dascăli – rămânem uniți într-o relație de parteneriat.

Un parteneriat al nădejdii, al speranței de mai bine și al încrederii că împreună vom parcurge mult mai ușor o etapă marcată de incertitudini. Păstrați-vă, vă rog, încrederea că fiii și fiicele dumneavoastră sunt pe mâini bune în timpul petrecut la școală, așa cum ați făcut-o de fiecare dată, la fiecare început de an școlar.

Să fie colaborarea dintre noi, în aceste vremuri vitrege, grădina care va înflori sub ochii noștri, spre creșterea și evoluția frumoasă a elevilor școlii noastre!

Să avem cu toții încredere că va fi din nou bine! Succes în noul an școlar! Doamne-ajută!”, a transmis Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, pe pagina de socializare.