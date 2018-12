Mesaje de Crăciun și Anul Nou în limba spaniolă, traduse în română. SMS-uri și urări pe care le poți trimite de sărbători

Dacă aveți prieteni care cunosc limba spaniolă vă propunem să le trimiteți, în preajma sărbătorilor, unul dintre mesajele de mai jos. Surpriza va fi pe măsură.

– Feliz navidad – Craciun fericit

– Felices fiestas – Sarbatori fericite

– Prospero año nuevo –Un an nou plin de prosperitate

– Que tenga una feliz navidad. – Iti urez un Craciun fericit.

– Que el Año Nuevo les traiga salud, alegria y prósperidad – Fie ca noul an sa va aduca sanatate , fericire si prosperitate.

– La Paz de Nuestro Señor Jesus…en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad, en nuestro mundo.Feliz Navidad! – Fie ca pacea Domnului nostru Iisus sa fie prezenta in inima ta , in familia ta , in vecinatatea ta si in lumea noastra.Craciun fericit.

– María carga en sus brazos al Dios de Amor para que nosotros acojamos en nuestro corazón el amor de Dios.Bendiciones en estas Navidades!- Maria l-a purtat in brate pe Domnul iubirii pentru ca noi sa aducem in inima noastra dragostea lui Dumnezeu.Un Craciun binecuvantat !

-Nos ha nacido un Niño …Regocijémonos porque Dios se ha encarnado!Feliz Navidad y Año Nuevo – Un copil s-a nascut pentru noi … Bucurati-va de darul de iubire al Domnului ! Un Craciun binecuvantat si un an nou fericit .

– Prospero Ano y Felicidad.-Un an prosper si fericit

– Espero que Santa Claus sea bueno contigo. Feliz Navidad – Sper ca Mos Craciun sa fie bun cu tine. Craciun fericit

– Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! – Craciun fericit si un an nou prosper !

– Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.Estaré pensando en ti este invierno, esperando que mi amor y la alegría de la estación caliente tu corazón para este año entrante.- Craciun fericit si un an nou fericit.M-am gandit la tine in aceasta iarna , sperand ca dragostea si bucuria din acest sezon iti va incalzi inima pentru viitorul an.

– Deseando a todos una Feliz Navidad – Va dorim la toti un Craciun fericit.

– Deseándoles un año lleno de paz, salud y amor! – Va uram un an plin de pace , sanatate si iubire !

Expresii specifice Craciunului in limba spaniola:

– La paz para todo el mundo- Pace pe pamant.

– Noche Buena – Ajunul Craciunului

– Felicidades – Toate cele bune

– Papá Noel – Mos Craciun

– Arbol de Navidad – Pom de Craciun

– Corona de Navidad – Coronita/cununa de Craciun

– Día de navidad – Ziua de Craciun

-Las bendiciones de Navidad – Binecuvantari de Craciun.

– El espíritu Navideño – Spiritul Craciunului

– Deseos de la Navidad – Dorinte de Craciun

– Un caluroso saludo desde … – Urari /salutari calduroase de la …

– Con nuestros sinceros deseos – Cu urarile noastre cele mai sincere

– Bendición para su hogar – Binecuvantari pentru casa voastra

– Al Niño Jesús – Copilul Iisus

– Los Tres Reyes Magos – Cei trei magi/regi

– Año Nuevo – Anul nou

– Nochevieja – Ajunul anului nou

– El día de año nuevo – Ziua anului nou

– las vacaciones de Navidad – vacanta de Craciun

– el Día de Reyes 6th January – Ziua magilor/regilor (Boboteaza) (ziua in care sunt oferite in mod traditional cadouri in tarile in care se vorbeste limba spaniola)

– la Noche de Reyes – Noaptea regilor / magilor ; a douasprezecea noapte

– el Día de los Santos Inocentes – Ziua sfintilor inocenti .Zi sarbatorita pe 28 decembrie , asemanatoare zilei de pacalelilor de 1 aprilie.

– regalo de navidad – cadou de Craciun

Sursa diane.ro