Mesaj de felicitare postat de Colegiul Militar pentru Raul Pop, fost elev, șef de promoție la Academia de Tehnică Militară „Ferdinand I”

Într-o postare publicată în mediul online, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a dorit să facă publică realizarea deosebită de care un tânăr absolvent al instituției lor s-a bucurat recent.

„Sublocotenentul Raul Pop a absolvit în acest an Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București, ca șef de promoție la specializarea Drumuri, poduri și fortificații. Primii pași spre cariera militară i-a făcut la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, colegiu pe care l-a absolvit în anul 2016. Tuturor celor care doresc să îmbrace uniforma militară le transmite că totul este posibil cu muncă, sacrificii și efort.

„Pasionat de haina militară am început primi pași în sistem, intrând la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, colegiu pe care după patru ani de muncă și efort l-am absolvit. Plecând cu un bagaj bogat de cunoștințe și experiențe acumulate, am optat pentru Academia Tehnică Militară, unde datorită profesorilor care m-au pregătit și părinților care m-au susținut am fost admis la specializarea Drumuri, poduri și fortificații.

Pasiunea pentru inginerie și tehnica militară m-au determinat să îmi doresc să cunosc cât mai multe din acest domeniu amplu, urmând ca patru ani mai târziu să termin academia ca șef de promoție pe specializare. Un vis realizat, un vis construit împreună cu cadrele care m-au format și părinții care m-au susținut necontenit. Cu muncă, sacrificii și efort totul este posibil, multă baftă tuturor celor care doresc să îmbrace uniforma militară. Îndrăzniți că se poate!”, a transmis Raul Pop.

„Raul și-a îndeplinit cu responsabilitate funcția de șef de clasă”, spune doamna dirigintă, Simina Dura. „A știut să se facă respectat și auzit. A fost alături de colegi fiind unul dintre cei mai buni elevi ai clasei, atât la învățătură cât și la comportare. Sunt mândră că a manifestat și în cursul academiei aceeași abnegație pentru dezvoltarea și pregătirea sa”.

Felicitări, Raul pentru reușitele de până acum, îți dorim mult succes în carieră!” a scris Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia.