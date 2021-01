Merele din România PUTREZESC în depozite, din cauza importurilor. Ce spun doi producători din Alba, despre pierderile suferite

După o recoltă ofertantă, de o bună parte dintre fructe n-a mai avut cine să se mai atingă, iar marile lanțuri comerciale apelează la importuri, de altfel, și clienții par să aleagă merele aduse de peste hotare.

Nici elevii nu au mai mers la școală ca să le primească, în cadrul programelor derulate de Guvern.

În aceste împrejurări, merele încep să se strice în lăzi, iar producătorii caută soluții ca să își salveze afacerile.

”Așa arată un măr românesc depozitat la noi la fermă. Calitatea I, stare foarte bună, hidratat, fără imperfecțiuni”.

Depozitul acestei ferme din Bistrița-Năsăud este doldora de lădițe cu mere, din toate soiurile. 2.500 de tone a recoltat producătorul în 2020 – cu o tonă mai mult decât în 2019. Mai toate fructele au rămas nevândute.

Majoritatea ajungea în scoli, numai că instituțiile de învățământ au fost închise aproape tot anul, iar fermierul a pierdut contractele. Și livrările către supermarketuri au scăzut.

Darius Nicula, șef fermă: ”Din cauza pandemiei foarte mult s-a redus consumul de fructe, adică cererea a scăzut foarte mult. Totul s-a blocat, așteptăm să se deschidă școlile și ne reluăm activitatea”.

Ne mutăm în Alba, unde alt producător stă și se uită la cele 15 tone de mere din 12 soiuri, pe care nu le vrea nimeni.

Cornel Baba, proprietar livadă: ”Consumatorul de mere se îndreaptă spre alte mere aduse din import. Sunt și mere care încep să se strice, suntem puși în situația să le aruncăm”.

Sucurile din mere, o soluție pentru producători

În speranța că va reuși totuși să mai scape de marfă, omul a lăsat prețul la 2 lei kilogramul -de la 2,50 lei. Nici așa nu are clienți.

Cornel Baba, proprietar livadă: ”Pierderea deocamdată este undeva între 5 și 10% pe depozit, dar peste 50-60 de zile poți ajunge la 30-40-50% sau 100% dacă nu le valorificăm”.

O soluție poate fi cea îmbrățișată la Stațiunea de Cercetare din Blaj. Din 100 de tone de mere, culese de pe cinci hectare de livadă, au vândut doar jumătate. Restul a ajuns suc.

Cornel Pușcă, reprezentant Stațiune de Cercetare și Dezvoltare pentru Vinificație și Viticultură Blaj: ”Avem circa 20.000 de litri de suc în diverse sortimente, suc de măr, suc de mere cu sfeclă, suc de mere cu gutui. Dacă nu valorificam merele trebuia să le aruncăm”.

Iar de aici pot ieși bani frumoși. O cutie de trei litri de suc costă 16 lei. Una de cinci – 26.

