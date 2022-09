Mega investiție la Alba Iulia: Spital nou de cardiologie intervențională și radioterapie finanțat prin PNRR

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 562 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

AIUD PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

AIUD SC HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 2 0752269363

AIUD SC HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0752269363

AIUD PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

AIUD SC HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 2 0752269363

AIUD FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

AIUD HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0739850779

AIUD SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 4 0752269363

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD SC HIDROCONSTRUCTIA SA OPERATOR SUDARE TEVI SI FITINGURI DIN POLIETILENA DE ÎNALTA DENSITATE PEHD 2 0752269363

AIUD SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 8 0752269363

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

ALBA IULIA TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982

ALBA IULIA SC COSTUMANIA KIDS SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

ALBA IULIA SC AMIGO&INTERCOST SRL AGENT DE VÂNZARI 3 0754041736

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7 0729399359

ALBA IULIA BRAVO SRL ASISTENT MANAGER 1 0745075029

ALBA IULIA MARY PAN VIILOR S.R.L. BRUTAR 1 0742518018

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL CASIER 1 0747222311

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 [email protected]

ALBA IULIA TOTAL BUSINESS LAND SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0786025543

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0743107880

ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 2 0745831494

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 3 0740939708

ALBA IULIA DENY LOOK DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) 1 0742046001

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBA IULIA ZEN HOME CONCEPT S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 0745383349

ALBA IULIA PRONTO UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0744600691

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 1 0747054712

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 31489087

ALBA IULIA CASTRASELY COMP SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0721238054

ALBA IULIA AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 3 0755099517

ALBA IULIA FERDY SI MARGA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0749386564

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA ZEN HOME CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0745383349

ALBA IULIA AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

ALBA IULIA SOLINA ROMANIA SRL MANIPULANT MARFURI 1 0733190507

ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 7 0729399359

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

ALBA IULIA SOLINA ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

ALBA IULIA SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742143523

ALBA IULIA SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0258805112

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0728108116

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0747763288

ALBA IULIA CODA CURIER SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0721850222

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL SORTATOR PRODUSE 3 0740939708

ALBA IULIA GAMI CLEAN SRL SPALATOR COVOARE ÎNNODATE 1 0723314996

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL STIVUITORIST 1 0747222311

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0728108116

ALBA IULIA SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0742143523

ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 1 0736371563

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0728108116

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0730735735

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0728108116

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 3 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0746285284

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 2 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0790229953

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

IGHIU AGROMAXMAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

IGHIU AGROMAXMAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ MONTANA-POPA SRL BUCATAR 4 0741467567

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0365882478

BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

BLAJ MONTANA-POPA SRL MENAJERA 1 0744535818

BLAJ MONTANA-POPA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0744535818

BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 50 0748500686

MIHALŢ ALCORFARM SRL FARMACIST 1 0733922686

CETATEA DE BALTĂ TRIPLEȚII DISCO S.R.L. VÂNZATOR 1 0745600505

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

CÂMPENI TOTAL BUSINESS LAND SRL ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1 0786025543

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

CÂMPENI AMIGO COM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258771883

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839

CÂMPENI SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

CÂMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0749223226

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CĂRPINIŞ II EPURE IOAN AUTO MECANIC AUTO 1 0744955028

ABRUD SC UNICARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

ARIEŞENI VIO MAR VIRCIU SRL MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 30 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0748115732

BISTRA S.C.STEFANBON CONSTRUCTII SRL CASIER 1 0746095832

BISTRA BIROU EXPERT CONTABIL LAZAR C ELENA FEMEIE DE SERVICIU 1 0741511330

BISTRA BIROU EXPERT CONTABIL LAZAR C ELENA LUCRATOR COMERCIAL 1 0741511330

BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. SECRETARA 1 0748255178

HOREA EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

HOREA IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

POIANA VADULUI AVRAM ALIONA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0765503274

ROŞIA MONTANĂ FUNNY BOYS SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 0766283460

VIDRA S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 4 [email protected]

PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

OCNA MUREŞ HANU GENERAL SERVICES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

SEBEŞ EURO TOP RECICLARE S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292

SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0759011561

SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 0258806442

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 0741126719

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0741126719

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MACARAGIU 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

SEBEŞ STRABAD DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0752195001

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 743566066

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0741126719

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 6 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEF LABORATOR ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

SEBEŞ ROBIMEX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 7 0744471534

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 6 [email protected]

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

PUNCT DE LUCRU TEIUȘ

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0258806442

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL MANAGER 1 [email protected]

STREMŢ PRO EL TYM S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751800454

STREMŢ PRO EL TYM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0751800454

STREMŢ PRO EL TYM S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0751800454

SÂNTIMBRU PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 [email protected]

FLOREŞTI DAS FENSTER SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

PUNCT DE LUCRU CUGIR

CUGIR PLANODOM CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0764478963

CUGIR NOVA TOOLING S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0258755727