Medic ginecolog din Alba, despre însoțitorul la naștere: „Siguranța și riscurile minime de infecții pentru mamă și nou-născut sunt priorități medicale. Restul sunt discuții și imaginații fantasmagorice”

Discuțiile privind posibilitatea ca gravida să fie însoțită în spital de partener sau de o persoană aleasă ridică numeroase întrebări legate de infrastructura maternităților, prevenirea infecțiilor nosocomiale, intimitatea pacientelor și gestionarea urgențelor medicale. Medicul ginecolog albaiulian Ionuț Lăncrăjan pune sub semnul întrebării modul în care ar putea fi aplicată o astfel de măsură în condițiile concrete din spitalele din România și atrage atenția că siguranța mamei și a nou-născutului trebuie să rămână prioritare.

„Câte maternități din România au infrastructura necesară pentru a oferi fiecărei gravide aflate în travaliu un spațiu pentru ea și persoana aleasă?”, întreabă medicul, care enumeră o serie de probleme ce ar trebui clarificate înainte de aplicarea unei asemenea măsuri.

„Mare vâlvă online cu o lege care permite „cuiva” (partener sau persoană aleasă) să însoțească gravida în spital (zice-se). Păi, să vedem exact unde ? : salon, sală de naștere, bloc operator…

Nu știu ce meserie au inițiatorii și la câte nașteri au participat, dar să vedem și aspectele medicale:

1. Câte maternități din România au infrastructura necesară pentru a oferi fiecărei gravide aflate în travaliu un spațiu pentru ea și persoana aleasă? Presupun că nu vor în grupuri mai mari, cu 2-3 gravide și 2-3 persoane desemnate?

2. Care este impactul epidemiologic și care este riscul de infecții nosocomiale asociate prin participarea persoanei desemnate? Cine se va ocupa de instruirea și echiparea acesteia pentru participare? Sau vine direct din piață și de pe șantier în salon?

3. Care vor fi analizele necesare pentru persoana desemnată pentru a putea participa, respectiv pentru a intra în sală, astfel încât să nu expună alte gravide și nou-născuți la riscuri infecțioase?

4. După naștere, când au loc procedurile medicale specifice, care este rolul persoanei desemnate? Sau va fi evacuată pentru desfășurarea activităților medicale?

5. Cum se va gestiona o urgență vitală pentru mamă și nou-născut în prezența persoanei desemnate? Sau mai este nevoie de un cadru medical care să asigure asistență persoanei respective?

6. Dacă parcursul travaliului impune finalizarea nașterii prin cezariană, persoana desemnată va intra și în sala de operație?

7. Este necesar și acordul celorlalte gravide care nu au însoțitor pentru ca însoțitorul colegei să poată participa sau nu mai contează intimitatea?

8. Cum se vor gestiona situațiile tensionate care inevitabil vor apărea când persoana desemnată citește pe chat ce i se întâmplă gravidei și își face TikTok în salon? Asigură spitalul gărzi de corp pentru personalul medical?

9. Pe bărbați sau pe persoana desemnată (nu știu pe ce criterii) i-a întrebat cineva dacă vor acest lucru, pentru a face o statistică?

Și sunt atât de multe necunoscute, încât ar mai fi de scris două ore.

Infrastructura, siguranța și riscurile minime de infecții pentru mamă și nou-născut sunt priorități medicale. Restul sunt discuții și imaginații fantasmagorice!”, afirmă medicul Ionuț Lăncrăjan într-o postare în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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