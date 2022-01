Medicamentul anti-parazitar Ivermectină, s-a dovedit eficient în tratarea variantei Omicron, afirmă o companie farmaceutică niponă

Compania farmaceutică niponă Kowa a afirmat luni că medicamentul anti-parazitar Ivermectină s-a dovedit eficient în tratarea variantei Omicron a COVID-19 în faza a treia a testelor, relatează luni Reuters, citată de Agerpres.

Testele au arătat că Ivermectina are un „efect antiviral” împotriva acestei variante, a anunţat Kowa, fără a oferi alte detalii. Kowa Co Ltd colaborează cu Universitatea Kitasato, o universitate de medicină din Tokyo.

În prezent sunt în desfăşurare teste clinice de evaluare a Ivermectinei, care este folosită la combaterea paraziţilor atât la animale cât şi la oameni, dar promovarea sa ca tratament împotriva COVID-19 a generat controverse, aminteşte Reuters.

Ivermectina nu este aprobată în momentul de faţă ca tratament anti-COVID-19 în Japonia, iar Administraţia federală pentru medicamente (FDA) din SUA a avertizat în mod repetat împotriva folosirii ei.

*Notă: fotografie cu caracter ilustrativ din arhiva ZiarulUnirea.ro

sursa: g4media.ro