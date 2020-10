Medicament REVOLUȚIONAR în lupta cu COVID-19, în curs de dezvoltare în Franța. Anunțul cercetătorilor

Un medicament revoluționar împotriva coronavirusului este dezvoltat, într-un secret absolut, la Institutul Pasteur din Lille, Franța.

Este o moleculă a unui produs deja existent pe piață, dar care ar mai eficient decât oricare alt medicament folosit până acum, inclusiv hidroxiclorochina.

Medicamentul sau componența chimică a moleculei nu au fost numite, pentru că este vorba despre o descoperire exclusivă a specialiștilor de la Institutul Pasteur din Lille, Franța. Are însă un potențial uriaș și datele din studiile care se desfășoară în prezent vor fi făcute publice la încheierea acestora, a explicat directorul general al institutului, dr. Xavier Nassif, citat de France 24.

Medicamentul a fost deja supus mai multor studii de laborator, care au constatat că a demonstrat „o putere considerabilă împotriva virusului”, potrivit dr. Benoit Deprez, director științific al Institutului Pasteur din Lille.

Pentru studiile clinice, pe oameni, sunt necesari aproximativ 5 milioane de euro iar studiile se vor desfășura în această iarnă.

Potrivit directorului institutului, descoperirea s-a făcut prin „repoziționarea” moleculelor- mecanismul prin care substanțele componente ale unui medicament destinat tratării unei boli sunt folosite în încercarea de tratament a altei afecțiuni.

„Molecula care s-a remarcat nu este doar activă, dar, mai important, este capabilă să blocheze virusul să nu se răspândească în celule, Mai mult, acest medicament, utilizat de ani de zile, are foarte puține efecte secundare și este, în general, bine tolerat – ceea ce îl face un candidat puternic. Alte studii de laborator au arătat că blochează virusul să nu se multiplice în mai multe tipuri de celule, inclusiv în celulele pulmonare umane de bază. Toate aceste teste au fost făcute in vitro – sau într-un laborator – așa că suntem precauți, pentru că trebuie să confirmăm eficiența medicamentului in vivo, adică dacă molecula este capabilă să blocheze replicarea la fel de eficient la om” a declarat dr. Xavier Nassif.

Poate fi distribuit imediat ce testele pe oameni sunt gata

„Dacă arătăm că această moleculă poate bloca înmulțirea virală la om, este gata pentru utilizare imediată. Este un medicament cu mai multe caracteristici: a fost administrat deja oamenilor fără prea multe efecte secundare și poate fi administrat pe gură, în loc de injecții. Studiile clinice ne vor spune care sunt cele mai bune indicații de utilizare” a precizat directorul Institutului Pasteur din Lille.

Important este că nu e greu de fabricat, a precizat specialistul, pentru că „molecula e destul de ieftin de obținut”.

Dacă testele pe maimuțe și oameni vor fi un succes, atunci ar putea fi singurul medicament viabil care se poate administra cu succes inclusiv asimptomaticilor, astfel că va fi redusă carantina.

„Ar împiedica subiecții să se îmbolnăvească grav, odată infectați. De asemenea, ar putea preveni ca cei care intră în contact cu subiectul să devină purtători ai virusului.

Medicamentul, atunci când este administrat pacienților asimptomatici, ar putea, de asemenea, să îi împiedice să răspândească virusul pe perioade lungi de timp, reducând astfel carantina. Rezultatele acestor studii clinice ne vor ajuta să stabilim utilizările exacte ale medicamentului și eventualul impact asupra modului în care este gestionată epidemia” a conchis dr. Xavier Nassif.

