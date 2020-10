Medic de familie din Alba: ,,Noi, medicii de familie, dar și DSP-ul vom claca curând, pentru că hârtiile ne vor ingropa”

Mădălina Vesa, un medic de familie din județul Alba a postat un mesaj șocant pe rețeaua de socializare Facebook, legat de situația actuală în care sunt puse cadrele medicale și medicii de familie din România, în contextul pandemiei.

La nivelul județului Alba, datorită numărului mare de îmbolnăviri cu noul coronavirus, atât medicii de familie cât și cadrele medicale ale spitalului sunt suprasolicitate, astfel încât deseori, munca depusă de medici este una titanică, copleșitoare. Prin urmare, un medic de familie din județul Alba a postat un mesaj pe o rețea de socializare, în care explică cele mai comune probleme cu care se confruntă în cadrul muncii.

,, Dragi pacienti! Va rog sa respectați si sa luati toate masurile de protectie. In fiecare zi am pacienti simptomatici . Va rog sa ne dati mesaj in cazul in care aveti simptome, indiferent care ar fi acestea. Nu stati acasa de frica spitalului , ca putem regreta mai tarziu .

Nu va trimitem la internare daca simptomele nu sunt serioase . Stim sa gestionam cazurile usoare si medii la domiciliu si in functie de patologia pacientului nostru si evolutia zilnica , vom putea sa va dam cel mai bun sfat referitor la momentul internarii. In acest moment sunt pline spitalele , asa ca, vom face triajul cat se poate de serios. Pun accent pe acest lucru pt ca astazi am aflat ca o cunostinta de-a mea a murit (acum 2 sapt) de covid pt ca a refuzat sa mearga la spital si cand s-a dus era deja muribunda ( intr-o insuficienta respiratorie extrem de mare incat trebuia intubata, cred ca a decedat in ziua cand a fost dusa la spital).

Nu mai trimitem la testare decat simptomaticii. Pt cazurile usoare, medii , sincer nici nu as mai avea nevoie de testare (semnele sunt f sugestive) , dar din cauza faptului ca am nevoie de deciziile de izolare de la dsp pt eliberarea concediilor medicale ( defapt nu doar pt cm se da aceasta izolare) , am nevoie de aceasta testare.

In occident orice medic de familie poate sa elibereze concediul medical fara nici un act aditional. Ei nici macar nu au formulare speciale asa cum avem noi. Este suficent o foaie A4 in care medicul specifica durata concediului – durata unde nu exista limita de zile asa cum avem noi. Din cauza legislației extrem de proaste , medicul de familie din România este constrans. Speram ca cei din MS/CNAS sa faca modificarile necesare in legislatie ( din martie pana in august au avut suficient timp) astfel incat sa pregateasca acest val de imbolnaviri si sa putem prelua noi , medicii de familie, fara probleme cazurile usoare si medii.

Din pacate nu s-a intamplat acest lucru. In consecinta , noi, mf , dar si dsp ul vom claca curand. Pt ca hartiile ne vor ingropa. Alba a ajuns la peste 3 imbolnaviri la mia de locuitori fiind pe locul 1 pe tara. Curand vom ajunge la 1 la mie ……. Pt ca nu se va mai putea testa ( nici nu mai conteaza motivul) . Si vom fi in situatia cand stiu ca pacientul x are covid , dar nu ii pot elibera concediul medical necesar pt ca nu am o hartie, care hartie se elibereaza doar in urma testarii. Suntem intr-un cerc vicios.

Daca in martie felicitam guvernul si dsp ul pt decizile cat se poate de bune luate la acea vreme……………speram ca si MS si CNAS sa continuie cu modificări legislative astfel incat sa ne facem meseria la adevarata ei valoare si sa ne ajutam pacientii ( pt ca era evident ca nu pputem trai prea mult in stare de urgenta- dar din pacate, acea perioada de urgenta nu a fost fructificata deloc , nu au facut modificarile cerute de noi , medicii de familie, ca sa existe un circuit mai facil pt pacient) . N-am nici cea mai vaga idee ce se va intampla. Dar insist asupra mesajelor catre noi. Va vom raspunde in functie de gravitatea cazului. Vorbim la telefon tot timpul, scriem tot timpul, la cabinete consultam .

Per total suntem pe baricade 12 ore/zi sau si mai mult, incluziv sambata si duminica. Doar sa ne intelegeti ca trebuie sa prioritizam cazurile , ca nu va vom putea raspunde in timpul dorit de d-voastra. Daca va raspundem sec , enumeram ce trebuie facut fara prea multa vorbarie , sa nu considerati ca nu avem chef ….ci pur si simplu nu mai avem voce sau nu mai avem timp de scris. Folosec pluralul pt ca stiu ca scriu si in numele unor colegi de-ai mei , medici de familie.

De acum , totul depinde doar de noi, nu mai putem aștepta nimic de la stat , ca s-au depasit cazurile cand se mai putea face ceva .

PS: macar in al 12 ceas , dorim din partea autoritatiilor respect . O vorba buna. Ca mai mult , se pare ca nu meritam. Sper sa nu ajungem sa fim “vinovatii de serviciu” ( avem o istorie in spate …. de aceea si scriu aceste randuri, pt a le reciti peste o luna sau peste un an). Aceasta fraza doar cunoscatorii o inteleg.” Este mesajul medicului de familie Mădălina Vesa pe Facebook.