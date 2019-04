MARȚI: Ziua Bibliotecarilor din România sărbătorită printr-o reuniune științifică la Casa Memorială ,,Lucian Blaga” din Lancrăm

Și în acest an, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba organizează o nouă ediție a Reuniunilor Științifice de Profil, derulate an de an în data de 23 aprilie, cu prilejul sărbătoririi Zilei Bibliotecarilor din România.

Lucrările reuniunii din acest an se derulează în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș și au loc marți, 23 aprilie 2019, la Casa Memorială ,,Lucian Blaga” din Lancrăm. Locul desfășurării reuniunii nu a fost întâmplător ales, deoarece, pe de o parte marele om de cultură Lucian Blaga este patronul spiritual al instituțiilor organizatoare iar pe de altă parte anul 2019 a fost declarat oficial ca An Omagial la Satului Românesc.

Programul evenimentului de la Lancrăm va începe la ora 10:00 cu alocuțiunile organizatorilor și partenerilor rostite cu prilejul Zilei Bibliotecarilor din România urmate de două conferința susținute de prof.univ.dr. Ilie Moise de la Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Temele celor două conferințe sunt Biblioteca publică, singurul depozitar al memoriei culturale locale susținută la ora 11:00 și Monografi locale. Abordări din perspectiva bibliotecilor publice susținută la ora 14:00. Programul cuprinde și dialoguri profesionale și exemple de bune practici din bibliotecile publice ale localităților Sebeș, Aiud, Cut, Ighiu și Stremț.

La eveniment și-au anunțat participarea oficialități județene și locale, peste 50 de bibliotecari din bibliotecile publice ale județului Alba, ziariști, scriitori și cercetători.

Proiectul face parte din Programul 8.IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE/8.10 Ziua Bibliotecarului din România în corelare cu 6.PREGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ/6.2. Reuniuni științifice de profil din Programul minimal pe anul 2019.

Din anul 1995, la iniţiativa UNESCO, în întreaga lume se marchează în data de 23 aprilie Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, având drept scop promovarea dreptului şi libertăţii lecturii, iar ca deviză „Lectura pentru toţi”. Este o dată simbolică pentru literatura universală deoarece în această zi, în anul 1616, au murit M. Cervantes şi W. Shakespeare și tot la această dată s-au născut ori s-au stins din viață scriitori celebri, precum Maurice Druon, Vladimir Nabokov sau Josep Pla.

Plecând de la premisa că lectura şi cartea nu pot fi gândite în afara bibliotecilor şi a bibliotecarilor, în 1998 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România a adăugat la sărbătoarea internaţională a cărţii din 23 aprilie și Ziua Bibliotecarului din România decretată legal prin HG nr. 293/14.04.2005.