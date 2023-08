Marți, 29 august: „Biblioterapia” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. „Schimbarea atașamentului la adolescenți”, tema lunii august

AVARIE la rețeaua de distribuție a apei potabile, la Gârbova: Cetățenii din 11 localități, fără apă potabilă vineri

SC APA CTTA SA ALBA, anunță întreruperea furnizării apei potabile in data de 25.08.2023, din cauza unei avarii majore la aducțiunea generală a sistemului zonal de alimentare cu apă potabilă a județului Alba Dn600 mm, in zona localitatii Gârbova(Aiud), in urmatoarele localitati: Decea, Miraslau, Tifra, Ocna Mures (presiune scazuta), Noslac, Unirea, Inoc, Cisteiu de Mures, Micoslaca, Uioara de Sus, Uioara de Jos.

Pot fi afectati si consumatorii din localitatile de pe acest tronson, care detin rezervoare de acumulare dar a caror rezerva poate fi afectata de durata lucrarilor si consumul din aceasta perioada.

De asemenea, este posibil ca după finalizarea lucrărilor, precum și in zilele imediat următoare, pe acest tronson parametrul turbiditate să sufere anumite modificări, situație în care sfătuim clienții să folosească apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numărul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.