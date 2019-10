Marți, 22 octombrie: „ÎNTRE CHIN ȘI AMIN”, primul film artistic având ca temă Experimentul Pitești, difuzat la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

ÎNTRE CHIN ȘI AMIN, primul film artistic având ca temă Experimentul Pitești, unul dintre cele mai teribile experimente de reeducare prin tortură din istoria modernă, va fi difuzat marți, 22 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

La această premieră pentru județul Alba vor fi în sală regizorul filmului, Toma Enache, o echipă de actori din distribuție și foști deținuți politici.

Filmul are intrarea gratuită, dar este nerecomandat minorilor sub 15 ani pentru violența scenelor și limbajului. Spectacolul are o singură reprezentație.

Lung-metrajul a fost filmat în șase săptămâni și îi are pe afiș, printe alții, pe Vali V. Popescu, Constantin Cotimanis, Ana Pârvu, Kira Hagi, Ciprian Nicula, Ioachim Ciobanu, Laurențiu Stan, Csaba Ciugulitu, Victoria Cociaș, Teodora Calagiu Garofil, Dragoș Stoica, Bogdan Sălceanu.

Proiecția de marți se înscrie într-o serie de spectacole organizate de Asociația Memorialul Gherla în câteva localități din Ardeal, împreună cu partenerii săi, Memorialul Aiud, Fundația Aiud, Fundația Gulag și Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, dar si Mitropolia Clujului și Arhiepiscopia Alba Iuliei, împreună cu administrații locale din județele Cluj și Alba.

Regizorul Toma Enache spune despre ÎNTRE CHIN ȘI AMIN:

„Filmul are la bază întamplări reale care m-au marcat puternic atunci când le-am aflat, indiferent că s-au întamplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supravieţuitori m-au ajutat să înțeleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice.

Intenția mea a fost să arătăm că există o altă lume dincolo de această lume concretă, o lume suprasensibilă, cu valori transcendente (dragostea, Dumnezeu, binele), că există o valoare superioară vieții, care are ca efect tocmai triumful acesteia, atunci când totul pare pierdut.”

Organizator:

Asociația Memorialul Gherla

Fundația Gulag – Memorialul Aiud