Mărșăluitoarele Elisabeta Sunzuiană și Ema Tăușan (LPS Alba Iulia), pe podium la Cupa României

Mărșăluitoarele Elisabeta Ele Sunzuiană și Ema Lavina Tăușan, ambele legitimate la LPS Alba Iulia, s-au clasat pe locul al doilea în cadrul Cupei României de la Pitești.

Elisabeta Sunzuiană (foto, antrenor Mihaela Vlas) a fost a doua în proba de 10.000 de metri marș pentru junioare 2, cu rezultatul 58:50.83, iar Ema Tăușan (pregătită de Gabriel Avram) a încheiat pe locul secund proba de 5000 metri marș (timpul 30:01.58).

În concurs au mai fost prezenți doi reprezentanți al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia: Alexia Hațegan (antrenor Ana Rodean) – poziția a 4-a în cursa de 5000 de metri (30:37.52) și Antonio Gabriel Maier (pregătit de Mihaela Vlas) – la 800 de metri, juniori 2.

“Este o generație mai nouă de mărșăluitoare și sunt mulțumit de rezultatul elevei mele. Este prima competiție din anul 2021, întrucât în iarnă fiind depistată pozitiv cu Covid-19, nu a putut lua startul la naționalele de marș”, a spus Mihaela Vlas.

Elisabeta Sunzuiană va participa în scimbt, în 27 iunie, la Campionatele Naționale de marș pe distanța de 20 kilometri, seniori, Under 23 și Under 20, de la Tg. Jiu În acest weekend, la Pitești s-a desfășurat Campionatul Național, Seniori, Under 23, la 10.000 de metri și 5000 de metri, etapa întâi și finala Cupei României juniori, etapa finală, unde Mihaela Blaga (CSȘ Blaj) a fost pe prima poziție în proba de 2000 metri obstacole.