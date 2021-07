Mario Boldea a optat pentru continuitate | Mijlocașul legat de Australia continuă încă un sezon la Metalurgistul Cugir

Mario Boldea a poposit sub Drăgana vara trecută și în scurt timp a cules aprecieri unanime, dovedindu-se unul dintre cei mai buni echipieri ai “roș-albaștrilor” în stagiunea în care cugirenii au câștigat Seria a 9-a a Ligii a 3-a și au jucat o dublă de baraj pentru promovare cu SCM Zalău.

Considerat un jucător indispensabil de către antrenorul Lucian Itu și “placa turnantă” din linia mediană, Boldea a acceptat să-și prelungească cu încă un an contractul cu Metalurgistul Cugir, până la mijlocul anului 2022. Asta deși, inclusiv în iarnă, a fost foarte aproape să părăsească România și să ajungă în Australia, unde îi este stabilită familia.

“Am preferat să rămân la Cugir pentru că mă simt excelent. M-am adaptat foarte bine într-un colectiv «OK», avem o echipă foarte bună, nu sunt motive să plec altundeva. În campionatul viitor ne propunem să terminăm cât mai sus, să ne batem la vârf”, a precizat jucătorul în vârstă de 21 de ani.

Echipierul Cugirul are și cetățenie australiană, iar mama sa locuiește în Melbourne (tatăl său e stabilit în România). Așadar, ar putea să treacă Oceanul lndian oricând spre continentul-insulă, nu-l împiedică nici restricțiile cauzate de pandemia de COVID-19. De obicei Boldea mergea iarna în Australia pentru vacanță, însă nu a mai făcut acest lucru în ultimii 2 ani, coronavirusul împiedicându-l să ajungă în țara unde a locuit până la vârsta de 12 ani.

“În iarnă a fost foarte aproape să plec, erau aproape cumpărate biletele de avion. Dar nu avea sens să merg, întrucât erau restricții extrem de dure, acel lockdown. Nu era vorba despre fotbal, să am vreo ofertă de acolo. Nici nu știu care e nivelul jocului, sunt în România de când eram în clasa a III-a”, a mai spus jucătorul divizionarei terțe.

Mario Boldea are o poveste de viaţă interesantă, mijlocașul de profil defensiv renunțând la viaţa alături de familia sa din Australia pentru a juca fotbal în România. Născut la Bozovici, o localitate din județul Caraş-Severin, care l-a dat fotbalului mare pe Iosif Rotariu, Boldea a făcut un sacrificiu inedit pentru a practica la nivel organizat cel mai iubit sport de pe mapamond. Deşi a emigrat cu toată familia sa în Australia pe când avea doar 10 ani, Boldea a hotârât să se întoarcă în România doi ani mai târziu, singur, fără părinţi.

„Am plecat de mic în Australia, dar eu nu m-am acomodat. Părinţii mei munceau foarte mult şi eu eram mai mult singur, fără prieteni. În clasa a V-a am hotărât să ma reîntorc în România şi am venit la Timişoara, la un prieten de familie, care era şi antrenor la LPS Banatul. El m-a dus acolo şi aşa am început fotbalul la nivel organizat. Mai jucasem şi în Australia vreo 6 luni, dar acolo nu se punea prea multă bază pe fotbal”, a spus tânărul jucător, în trecut, pentru presa din Hunedoara.