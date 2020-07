Maria Ileană, tânără scriitoare din Alba Iulia, care învață viitoarele generații de oameni creativi. Cursul ei, ,,Cum să scrii o carte în 31 de zile?”

De când suntem mici citim povești, dar de câte ori am avut ocazia să aflăm procesul din spatele unei cărți deja publicate?

Maria Ileană, o tânără scriitoare din Alba Iulia, se află în plină desfășurare a cursului “Cum să scrii o carte în 31 de zile?” organizat de către ea. Timp de 31 de zile, ea va dezvălui 31 de pași care pot ajuta, pe oricare pasionat de lectură sau viitor scriitor, să pună pe hârtie ideile pe care, probabil, nu a știut cum să le organizeze până acum.

Maria este studentă în anul 3 la Litere și FSEGA, în Cluj-Napoca și are deja 4 cărți publicate. “Prima carte a fost publicată pentru că minunații mei colegi de generală m-au bătut la cap să o fac. A doua a fost scrisă drept cadou pentru prietena mea cea mai bună, iar un coleg de clasă m-a dat de gol la profesoara mea de română din clasa a 9-a că lucrez la ceva nou. A treia a primit susținere de la un scriitor local minunat care m-a ajutat să ajung la o editură din București. A patra pentru că am avut un vis, iar prietenii apropiați m-au convins să scriu despre el.”

Ea se declară ca fiind o visătoare și spune, în prima postare a cursului, că unul din visele pe care le are este să dea viitorilor scriitori încredere în ideile lor și să împărtășească din experiența ei și celor interesați. Pe contul ei de Instagram, Maria postează regulat diferiți pași împreună cu anumite trucuri, care răspund la aceeași întrebare “Cum să scrii o carte în 31 de zile?”. Planificarea, meditația, schițarea, organizarea, construirea personajelor și acțiunea cărții sunt doar câteva dintre subiectele atinse de Maria până acum.

“1.2.Motivația – Când am publicat prima mea carte, poetul Dumitru Mălin mi-a spus că cel mai bun sfat pe care el l-a primit a fost: să nu scrii dacă nu citești. Acum, chiar dacă există o logică puternică acolo, aș mai adăuga și: să nu scrii dacă nu trăiești. Frumusețea stă în posibilitatea ca în ziua de astăzi să poți alege să trăiești în numeroase moduri: literatură, cinematografie, muzică, discuțiile cu colega de cameră sau cu bătrânica din sat etc.”

“2.Organizarea – Organizarea cărții nu ține doar de schițe și mood board-uri. Trebuie să treci să scrii rânduri și să-ți dai seama ce vor personajele tale de la tine și de la acțiunea ta. Te apuci de primul capitol, plin de emoții, de așteptări și încerci. De aici nu este o rețetă specială, deoarece numai tu poți să spui ce este corect sau nu.”

“2.1.Personaje – Când vine vorba despre personajele tale vei avea mai multe tipologii, dar la început gândește-te la cele principale. Aici recomand, să fii atent să eviți clișeele de tipul „girl next door”, „the new good looking guy” etc. (sau să te joci cu ele până ce le oferi un alt sens).

Știu, e dificil să nu aluneci în stereotipuri (ar trebui să știu asta după perlele culese din primele două cărți), dar dacă te gândești la acea idee genială de la care a pornit totul, tot ce trebuie să faci este să găsești logica schemei, iar personajele se vor construi pe baza ei.”