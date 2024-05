Maria Hanganu, de la Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia, performanță extraordinară: Preimul I, cu nota 10, la olimpiada de Religie

Preimul I, cu nota maximă 10, a fost obținut de către eleva caporal, Maria Hanganu, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Eleva caporal Maria Hanganu a devenit olimpică națională la disciplina Religie după ce a obținut Premiul I, cu nota maximă 10, la faza națională a olimpiadei. Discretă, de o sensibilitate aparte, Maria este atrasă de domeniul educației religioase pentru că spune ea, o pregătește pentru viață și cum să aibă o conduită morală verticală. Pregătirea pentru olimpiadă a ajutat-o nu doar să își însușească mai multe cunoștințe ci și să se dezvolte personal. A fost nevoie de mult studiu pentru a ajunge la acest rezultat, de motivație, dar și încredere în propria persoană și în bagajul de cunoștințe asimilate până acum, iar nota maximă 10 primită la lucrarea de la olimpiadă, răsplătește eforturile și seriozitatea investite în pregătire, au transmis reprezentanți Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

„Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea ajunge la o astfel de performanță. În momentul în care s-au afișat rezultatele credeam că visez, nu-mi venea să cred că e real. M-am uitat încă o dată la rezultat, ca să mă asigur că văd bine și într-adevăr, așa era. Dar până la acest rezultat a fost un lung drum de parcurs. Nimic în viață nu se poate realiza fără muncă și fără ajutorul lui Dumnezeu. M-am străduit să studiez cât mai mult, să îmi însușesc cât mai multe cunoștințe și să ascult îndrumările domnului profesor Ioan Nistor, fără de care nu cred că aș fi putut atinge un asemenea rezultat. Până la urmă, munca a dat roade, însă consider că din aceste roade cel mai important nu este rezultatul obținut, ci cunoștințele pe care am reușit să mi le însușesc în pregătirea pentru olimpiadă, cunoștințe ce nu au valoare pur teoretică, ci și practică. Am învățat că trebuie să fim îngăduitori unii cu ceilalți, că trebuie să avem credință și nădejde în Dumnezeu, dar cel mai important, am învățat că trebuie să iubim. Să iubim pe toți și pe toate, fără niciun fel de discriminare. Dacă vom ajunge să iubim cu adevărat, vom simți cum sufletul ni se va lumina și se va umple de bucurie, nemailăsând niciun loc de răutate. Cel care iubește, vede numai frumosul din jurul sau și se bucură chiar și de cele mai mărunte lucruri. Nu așteaptă să primească, ci vrea mereu să ofere. Cred că aceasta este, de fapt, esența a tot ce am reușit să învăț în ultima perioadă și totodată, esența întregii noastre vieți”, a mărturisit Maria.

