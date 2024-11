Marele artist Gabriel Cotabiță a trecut la cele veșnice. Lumea muzicală românească este în doliu

Celebrul artist Gabriel Cotabiță s-a stins din viață, la vârsta de 69 de ani, după ce a suferit un puternic accident vascular cerebral. Anunțul decesului marelui artist a fost făcut de compozitorul Ionel Tudor.

„Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori („Noapte albastra”, „Te rog, domnisoara, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viata e un cazino”, „Sa nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!…Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina!”, a anunțat compozitorul Ionel Tudor.

