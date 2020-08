Marcela Vîlcan, despre competiția electorală din Alba Iulia. ,,Este ca și când, în profesia mea, am trata doar oamenii a căror privire ne place”

Într-o postare publicată pe un site de socializare, Marcela Vîlcan, asistenta șefă al secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean Alba Iulia și-a dat punctul de vedere referitor la competiția electorală din orașul nostru.

,,Am fost foarte atentă în ultimele săptămâni la ceea ce se întâmplă în mediul on-line, vis-a-vis de ceea ce vrea să se numească competiție electorală în Alba-Iulia.

Și am descoperit multă lipsă de fair-play manifestată de cele mai multe ori prin atacuri la persoană. Nu știu cum percep cetățenii aceste atacuri, cât de mult le agreează / apreciază și ce concluzii trag vis-a-vis de cei care cred că acest mod de ieșire publică le face cinste.

Spre exemplu, un candidat postează o fotografie și primul comentariu (din partea unui contracandidat) este de genul, citez din memorie: ,, Privirea ta, numai a X personalitate nu arată „. Și începe o adevărată cascadă de comentarii despre privirea omului. Trebuie să recunosc că nu am fost deloc plăcut surprinsă. Nu știu cum să spun însă nu toți (toate) avem de exemplu 90/60/90, 1.75 m, ochii albaștri și părul lung. Este ca și când, în profesia mea, am trata doar oamenii a căror privire ne place.

În alte ieșiri on-line, în care cetățenii erau informați despre ce se mai întâmplă în administrația locală, am găsit mereu cel puțin câteva comentarii comentarii răutăcioase (ale adversarilor) de genul: De ce face? De ce nu face? De ce face doar atât? De ce face atât? De ce face acum? De ce nu face mâine? De ce fac ei? De ce nu fac ei?

Nu știu cum văd alții lucrurile însă, eu le văd cam așa: spre exemplu, am început să ne construim casa în care locuim, în urmă cu ceva ani. În primul an, am săpat și turnat fundația, în al doilea an, am zidit pereții, în al treilea an, am turnat placa, în următorul an, am pus ferestrele și ușile, în anul ce a urmat, am făcut instalațiile și parte din finisaje.

Cu alte cuvinte, am făcut-o locuibilă. Apoi, ne-am mutat în casa noastră care, rețineți, nu avea acoperiș. Am făcut doar o hidroizolație provizorie. După încă un an, am reușit să facem și acoperișul. În următorii ani, urmează să facem terasa, finisajele exterioare, împrejmuirea terenului (gardul) etc.

Ați numărat anii? Și este doar o casă!

Și mie mi-ar fi plăcut să termin casa într-un an, dar în viață lucrurile nu se întâmplă doar pocnind din degete.

Cam așa și cu nevoile unui oraș.

Ce pot spune cu siguranță este faptul că în cei 16 ani de când locuiesc în Alba Iulia, orașul s-a schimbat și s-a schimbat în bine, iar acest lucru nu poate fi contestat. Că mai sunt multe lucruri de făcut, nici asta nu se poate contesta, însă, la fel ca în fiecare gospodarie, lucrurile se fac în funcție de priorități și bani (sau invers).

Este o lume nouă pentru mine însă am fost mereu omul care a jucat fair-play. Am putut alege echipa și da, am ales să merg pe acest drum alături de domnul Voicu Paul

și de echipa dânsului!

Cred cu tărie că am făcut alegerea cea mai bună pentru că echipa este formată din oameni pe care i-am perceput ca fiind profesioniști, iar faptul că albaiulienii i-au ales de fiecare dată, înseamnă că au fost mereu deasupra celorlalți.”