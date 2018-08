Mâncarea la reducere nu prea se vinde în România. Semnul de discount apare la doar 20% dintre produsele de pe rafturi

Mâncarea la reducere nu prea se vinde în România. Românii beneficiază de reduceri de prețuri la aproximativ 20% din alimentele comercializate, similar cu spaniolii, olandezii și brazilienii. În Noua Zeelandă procentul ajunge până la aproximativ 60%, iar în Australia la 40%, cu pierderi pentru producători și retaileri însă.

Aflați încă în căutarea mixului perfect dintre advertising și promoțiile din magazin, producătorii și retailerii din industria alimentară sunt încă reticenți în ceea ce pivește efectele reducerilor de preț asupra vânzărilor. Așadar, doar aproximativ 20% din volumele categoriilor alimentare sunt vândute cu un discount de cel puțin 5%, indică studiile realizate de compania de cercetare Nielsen România. Un procent similar este întâlnit în Spania (20%), Olanda (20%), Brazilia (21%) sau Germania (23%), în timp ce Franța și Belgia procentele sunt ușor mai mici, de 17% și respectiv 18%.

„Investiția în promoții este un instrument foarte important pentru retaileri și producători. Există totuși mult loc pentru a optimiza această investiție și pentru a balansa mai bine bugetele cheltuite între advertising și promoție în magazin/promoție la raft. Un studiu Nielsen de exemplu ne arată că la nivel global se cheltuiesc în jur de 500 de miliarde de dolari pe an pe promoțiile din trade, iar 67% dintre ele nu generează ROI (return on investment n.red) pozitiv”, au declarat pentru ECONOMICA.NET specialiștii Nilsen România care au precizat faptul că procentul de 20% nu include promoțiile gen cupon, cadou, multi-pack, etc..

Potrivit acestora, în ultimii trei ani de când Nielsen calculează acești indicatori, procentul categoiilor alimentare comercializate cu discount „a crescut, dar mai degrabă pentru categorii de non-food (produse pentru îngrijre a casei/personală)”. În ceea ce privește categoriile cu cele mai multe vânzări la promoție, acestea sunt, potrivit Nielsen, băuturi non-alcolice, bere, cafea și snack (dulciurile mai mult decât gustările sărate).

Reversul medaliei. Ce se întâmplă dacă reduci prețul la prea multe alimente

Mâncarea pare a fi însă un segment pentru care producătorii și retailerii găsesc greu rețeta succesului în ceea ce privește promoțiile, având în vedere că anumite produse se cumpără practic de la sine, cu sau fără discount. Conform analizelor Nielsen, în Australia, spre exemplu, s-a ajuns ca producătorii și comercianții din industria alimentară să piardă în jur de 11,3 miliarde de dolari din cauza promoțiilor care au generat creșteri nesemnificative sau deloc ale vânzărilor. Australia este însă una dintre țările cu cele mai importante promoții din lume, la alimente aplicându-se discounturi la 40% din volmele comercializate. „În Australia, sunt cheltuite 51 miliarde de dolari pentru vânzările promoțíonale. Cu toate acestea, 48% din această sumă s-ar fi încasat oricum din vânzarea respectivelor produse. Cu alte cuvinte, există articole de băcănie care ar vinde de aceeași sumă indiferent dacă au un preț promoțional sau nu”, se arată într-o analiză Nielsen.

În ultimii opt ani, procentul de produse vândute la promoție în Australia a crescut de la 30% la 40%. Acest lucru a dat naștere unui tip de consumator extrem de atent la preț, care preferă să stocheze alimente și care schimbă magazinele de unde cumpără în funcție de promoțiile acestora, la fel cum schimbă și brandurile.

Sursa: economica.net