Mâine, pe „Arena Cugir”: Viitorul Sântimbru – Inter Unirea, finala Cupei României și „Sărbătoarea fotbalului amator”

Vineri, 14 iunie, de la ora 18.00, pe „Arena Cugir” se dispută finala Cupei României, faza județeană, între Viitorul Sântimbru și Inter Unirea, un ultim act inedit, greu de anticipat la startul competiției „KO”. După 7 ani, stadionul din Cugir găzduiește o nouă finală, precedenta fiind în 2017 când Șurianu Sebeș a surclasat Viitorul Spicul Daia Română, scor 6-0. Cu acest meci se trage cortina peste fotbalul din Alba, exceptând dubla de baraj pe care o susține CIL Blaj pentru promovarea în eșalonl terț

*Viitorul Sântimbru, după 8 ani în finală

Trupa din Galtiu, vicecampioană în Liga 4, este considerată favorita jocului, Viitorul Sântimbru propunându-și să cucerească iarăși trofeul, la fel ca în 2016 când a învins, la Ocna Mureș, 1-0, pe Transalpina Șugag, pregătită de… Radu Andone, actualul antrenor al formației din „curbă”. Viitorul Sântimbru este la a 3-a finala, în 2011 pierzând la loviturile de departajare, la Blaj, cu Europa Alba Iulia. Comparativ cu acel joc din urmă cu 8 ani, la Viitorul mai sunt în lot Ov. Barna, Ov. Crișan, Cr. Ivașcu, Goguța și Al. Dreghiciu (absent atunci din motive medicale), iar secund este Dan Comșa (atunci antrenor principal), un obișnuit al trofeelor în fotbalul județean (anul trecut, „triplă” cu Industria Galda de Jos). Viitorul Sântimbru a trecut pe rând de Șoimii Ciumbrud (13-1, optimi), CS Ocna Mureș (3-2, sferturi) și Hidro Mecanica Șugag (2-0, în semifinale).

„Închei al treilea sezon la Sântimbru, am înregistrat un progres de la an la an. Am crescut, am devenit o echipă redutabilă, dar nimic nu se compară cu satisfacția de a cuceri un trofeu. Ne dorim să câștigăm Cupa României”, a precizat Adrian Bicheși, cel care în 2014 a reușit ca jucător, să câștige, cu Inter Ciugud (1-0 cu Dalia Sport Daia Română, la Galda de Jos)

*Inter Unirea, în premieră

Pentru Inter Unirea, este o partidă specială, în condițiile în care „interiștii” se bucură de prima finală din istoria clubului. Din păcate, sunt absențe din efectiv, precum Țiboc, Cioplântă, Ilea și Helerea, în vreme ce oponenții au tot lotul valid. Clasată pe poziția a 8-a în ierarhia Ligii 4, Inter speră însă să producă surpriza, respectiv să răstoarne calculele hârtiei.

„Pentru noi este un meci de sărbătoare și trebuie să ne bucurăm pe deplin de moment. Este o finală, ne propunem să evoluăm cât mai bine, chiar dacă adversarii sunt favoriți, în condițiile în care nouă ne lipsesc câțiva titulari”, a spus Radu Andone.

Inter a ajuns în ultimul act după ce a eliminat Limbenii Limba (4-3 după loviturile de departajare), Energia Săsciori (3-1) și Performanța Ighiu (5-4, după loviturile de departajare, în semifinale). În meciurile directe din precedenta ediție, Viitorul Sântimbru a învins în două rânduri, 4-2 (în deplasare, în tur), respectiv 4-1. Au fost delegați R. Scrob (Alba Iulia), D. Nistor (Zlatna), R. Voicu (Cugir); observatori C. Iancu (Zlatna), F. Mărginean (Aiud).

*Festivitatea de premiere a fotbalului județean

În preambulul finalei, cu începere de la ora 16.00, are loc “Sărbătoarea fotbalului amator” festivitatea de premiere a competițiilor “sportului rege” din județ, o manifestare organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, devenită deja tradiție, grație proiectului depus spre finanțare la Consiliul Județean Alba. În această zi de gală, se vor acorda un total de 57 de trofee, 632 medalii, 245 tricouri de campion și 263 mingi, plus diplomele aferente, numărul variind în funcție de locurile din clasament și performanțele individuale. „Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale (12 campionate), dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate (trofeul „Fair Play”).

