Mâine, ora 18.00, în Sala “Transilvania” din Sibiu, ultimul meci al anului | Volei Alba Blaj – VK Prostejov, în manșa tur a optimilor Cupei CEV

Volei Alba Blaj dispută mâine, miercuri, 19 decembrie, de la ora 18.00, în Sala “Transilvania” din Sibiu, ultimul joc din 2018, partida tur din optimile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală ca și importanță, cu VK Prostejov, campioana Cehiei.

Formația lui Darko Zakoc are un moral excelent după victoria extraordinară obținută în urmă cu câteva zile în derby-ul Diviziei A1, o veritabilă demonstrație de forță, un 3-0 net administrat rivalei CSM București. Gruparea din “Mica Romă” a ratat primul obiectiv al sezonului, pătrunderea pentru al 4-lea an la rând în grupele Champions League, după coșmarul de la Stuttgart, și își propune o campanie cât mai lungă în Cupa CEV, vizând chiar disputarea finalei.

VK Prostejov, oponenta reprezentantei României, a câștigat ultimele 10 campionate din Cehia, însă în ierarhia la zi a “Extraliga Zeny” se poziționează pe ultima treaptă a podiumului (trei înfrângeri în 14 jocuri), lider detașat al ierarhiei fiind VK UP Olomouc (cu maximum de puncte), tocmai gruparea de care Blajul a trecut în turul secund preliminar al Ligii Campionilor, cu o dublă victorie, în octombrie (3-2 și 3-0). VK Prostejov a eliminat Levski Sofia, în “16”-imile de finală ale Cupei CEV, de două ori 3-0. Returul din Cehia, din optimile Cupei CEV este prevăzut în perioada 22/24 ianuarie 2019, iar dacă va reuși calificarea în etapa viitoare reprezentanta României va întâlni în sferturile de finală (5/7 februarie – deplasare, 12/14 februarie acasă) învingătoarea din dubla Galatasaray Istanbul (dublu 3-0 cu CSM Târgoviște în “16”-imi) și Yenisei Krasnoyarsk (Rusia).

*Darko Zakoc: “Să jucăm precum la București”

“La meciul cu CSM București ne-am arătat adevărata noastră față. Când suntem foarte motivați și concentrați și dacă nu facem multe greșeli neforțate, avem acest nivel de joc. Cu Prostějov trebuie să fim foarte concentrați, să jucăm așa cum am făcut-o în meciul cu CSM București. Prostějov nu mai este echipa din anii trecuți, dar este o formație cunoscută, cu mulți ani în Liga Campionilor, însă are un lot puțin mai slab decât în sezoanele precedente. Noi de fiecare dată respectăm adversarul, dar trebuie să ne preocupe doar jocul nostru. Cum am zis, dacă suntem motivați și atenți, nu o să fie probleme”, a punctat antrenorul Darko Zakoc. “Avem nevoie de o victorie în minimum de seturi și trebuie să jucăm un volei de calitate. Am trecut printr-o perioadă dificilă, dar vreau să cred că ne-am recăpătat încrederea, că am depășit perioada nefastă si vreau să arătăm asta și în ultimul joc al anului. Fiecare partidă este diferită și trebuie abordată cu maximă seriozitate. Nu ne gândim încă la obiectivul final, este important să luăm fiecare meci în parte, să ajungem la cea mai buna formă și să îmbunătățim jocul de la un meci la altul. Îmi doresc doar să fim sănătoase și astfel sunt sigură că vom reuși să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Nneka Onyejekwe, căpitanul vicecampioanei Europei, Volei Alba Blaj.