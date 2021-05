Lucian Itu, după al doilea eșec cu SCM Zalău: „Am crezut că putem remonta” | George Zima: „Unirea Dej nu e o surpriză”

Antrenorul-jucător Lucian Itu a încercat să-și capaciteze elevii și să ofere o surpriză adversarilor în returul barajului de promovare, de sub Drăgana, fiind în primul unsprezecele al amfitrionilor, ce au încercat să întoarcă un ecart de trei goluri. Însă SCM Zalău a gestionat bine presiunea gazdelor, a trecut peste ratarea lui M. Lupu (38) și în câteva minute, înainte de pauză, a dat o dublă lovitură de măciucă gazdelor, punctând prin R. Stanciu (42) și Sg. Pop (44).



Iar antrenorul trupei din Sălaj, George Zima, instalat cu câteva zile înaintea dublei de baraj, a reușit să obțină două victorii în barajul cu gruparea din Alba. Astfel, SCM Zalău se va duela cu Unirea Dej (fosta colegă de serie a Cugirului), în 22 și 29 mai pentru un loc în Liga a 2-a, iar campioanele CSO Cugir și Minaur Zlatna au intrat în vacanță.

“Felicit formația din Zalău și îi urez mult succes la barajul cu Unirea Dej. Am crezut că putem remonta, chiar și acel 0-3, ne-am dorit enorm, dar…”, a precizat Lucian Itu. „Noi am încercat, ne-am dorit, chiar dacă a fost ce a fost și în tur. Am luptat până la capăt, din păcate atât am putut. Sperăm la anul, viața mege înainte. În prima repriză am avut două ocazii foarte bune, dar n-am reușit să marcăm, am fost prinși pe contraatac, apoi am primit al doilea gol și a fost greu să mai revenim. Sunt mândru de toți băieții, am făcut o treabă frumoasă, demult nu a mai fost așa ceva”, a spus Marius Neagu, antrenorul secund al Cugirului.

“Un aspect foarte important pentru noi că nu am primit gol, mai ales în perspectiva finalei, Băieții mi-au înțeles mesajul, pentru că eram puțin stresat după acea știre că am câștigat la masa verde. Mi-era teamă de o relaxare, care s-a văzut în primele 30 de minute când adversarii au venit cu elan peste noi, însă am gestionat situația și am și câștigat. Nu mă surprinde că Unirea Dej este în finală, am jucat de două ori contra Minaurului Baia Mare cu Sportul Șimleu și știam că dejenii pot face surpriza. Am avut, cu CSO Cugir, o dublă împotriva unei formații arțăgoase, ce și-a arătat colții, ce a avut în Șaucă un jucător extrem de periculos. Am încredere în ceea ce lucrez, o promovare ar fi ceva senzațional, o realizare imensă”, a apreciat George Zima.