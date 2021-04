LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, debut în forță | Victorii categorice cu ACB Ineu, fără gol primit

LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, singura reprezentantă a Albei în competițiile juvenile demarate recent de Federația Română de Fotbal, a debutat în forță.

Echipa din “Arini” a câștigat detașat întâlnirile contând pentru etapa a doua a Seriei a 14-a (în prima rundă a stat), în dubla cu ACB Ineu, fără a primi gol.

Dar iată rezultatele: *Under 19 (fotbaliști din anul 2002 și mai tineri), LPS Sebeș (foto) – ACB Ineu 5-0 (5-0), goluri marcate de D. Avram (5, 32 penalty), S. Stan (10, 37), Al. Fulea (43). Antrenorul Doru Oancea a mizat pe formula: Ifrim – Sîrb, R. Popa, Hada, Doroga, Androne, Puțan, Rațiu, Al. Fulea, S. Stan, D. Avram; au mai intrat Opincariu, Gaboran și M. Fleacă; *Under 17 (jucători din anul 2004 și mai tineri), LPS Sebeș – ACB Ineu 4-0 (0-0), au înscris Grecu (48), Stanciu (57), Marcu (58) și Dărămuș (83). Antrenorul Cosmin Groza i-a folosit pe Negrușa – G. Fleacă, B. Popescu, Dărămuș, Reti, Osz-Strakator, L. Marcu, Coșar, G. Hăprian, Stanciu și Grecu; au mai evoluat Buhazi, Adam, Tutelea, Szekely, Popa. “Ne-am bucurat din nou de fotbal. Mă bucur că am avut atitudine, am respectat planul tactic și principiile care le antrenăm și după care jucăm. Ne simțim bine cu această victorie. Am văzut fericire și satisfacție pe fetele copiilor”, a precizat antrenorul Doru Oancea.

La Under 19, clasamentul este următorul: 1. LPS Cluj-Napoca 6 (7-0), 2. LPS Sebeș 3 (5-0), 3. Viitorul Cluj Junior 3 (4-0), 4. ACB Ineu 0 (0-7), 5. Luceafărul Oradea 0 (0-0), în celălalt meci al rundei LPS Cluj-Napoca – Luceafărul Oradea 5-0; iar la Under 17 configurația ierarhiei se prezintă astfel: 1. LPS Cluj-Napoca 6 (7-3), 2. LPS Sebeș 3 (4-0), 3. Viitorul Cluj Junior 3 (2-0), 4. ACB Ineu 0 (2-7), 5. Luceafărul Oradea 0 (1-6), mai jucându-se LPS Cluj – Luceafărul Oradea 4-1. După o pauză de un an și jumătate, cauzată de pandemia de coronavirus, au fost reluate campionatele naționale Under 19 și Under 17, organizate de Federația Română de Fotbal. Programul LPS Sebeș este următorul: deplasare la Luceafărul Oradea (sâmbătă, 8 mai), acasă cu Viitorul Cluj Junior (sâmbătă, 15 mai) și deplasare la LPS Cluj-Napoca (sâmbătă, 22 mai).

Câștigătoarele seriilor din etapa regulară se califică în prima etapă eliminatorie, din 28 mai (tragerea la sorți a optimilor de finală va fi în 24 mai). A doua etapă eliminatorie este în 3 iunie, cu tragerea la sorți pe 31 mai, împerecherea fiind pe baza criteriului geografic, disputându-se un singur meci. În etapa finală participă 4 echipe, ce vor disputa semifinalele și apoi finala mare, pentru a desemna campioana la cele două categorii, Under 19 și Under 17.