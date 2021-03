LPS Alba Iulia, trei victorii în turneul Under 16 | După o pauză de un an, s-a jucat baschet în Cetatea Marii Uniri!

Baschetul din Cetatea Marii Unrii a revenit pe parchet după o pauză de aproape un an, în weekend derulându-se în Sala LPS din Alba Iulia (fără spectatori și condiții stricte din punct de vedere sanitar), partidele contând pentru unul din turneele feminine la categoria de vârstă Under 16.

Echipa gazdă, pregătită de George Lăncrănjan, a reușit să câștige trei din cele 4 meciuri susținute, după cum urmează: 78-36 și 55-43 cu CSȘ Bega Timișoara, 61-58 cu Crișul Oradea, în compania formației bihorene înregistrându-se singurul insucces (40-53). După aceste întâlniri, în clasamentul Grupei C, Crișul Oradea și LPS Alba Iulia au câte 7 puncte, iar CSȘ Bega Timișoara – 4. Inițial întrecerea juvenilă ar fi trebuit să se dispute la Sibiu și Oradea, însă din diverse motive organizatorice s-a preferat municipiul reședință a județului Alba.

Echipa albaiuliană a mai jucat în septembrie 2020 la turneul final Under 15, la Ploiești, clasându-se pe locul al 6-lea la nivel național, iar de atunci activitatea a fost bulversată total. Talentatele jucătoare nu s-au mai putut antrena în sală, iar în perioada octombrie-ianuarie, pregătirea s-a desfășurat numai online!

“Ne-a fost dor de baschet după o pauză atât de îndelungată! Am căutat, din mers, să punem la punct lucrurile, în condițiile date, să încercăm, încet, să intrăm într-un ritm”, a spus George Lăncrănjan, al cărui efectiv este mai mic ca vârstă, cu excepția a două jucătoare (Bradea și Balea). Baschetul la nivel juvenil a început în cele din urmă, dar sunt neclare însă modalitatea de disputare a competițiilor, precum și programul. Lotul LPS Alba Iulia este format din următoarele jucătoare: Alexia Balea, Anamaria Bradea, Iasmina Chirilă, Geanina Haj, Maria Irimie, Bianca Lup, Ioana Man, Izabela Mocan, Luise Popa, Briana Urian și Andreea Vlad. La finele acestei săptămâni, tot la Alba Iulia intră în campionat și echipa Under 14 a LPS Alba Iulia, antrenor Nicușor Marcu, repartizată în Grupa B alături de CSȘ Sibiu, ACS Gladius Tg. Mureș și ACS NBS Cluj-Napoca, în total fiind 16 echipe la nivel de țară.

*În weekend, intră și Under 14

Conform Federației Române de Baschet, după aproape un an de la declanșarea pandemiei Covid-19, reprezentanții baschetului juvenil românesc au revenit în arene pentru a participa în cadrul Campionatelor Naționale, editia 2020-2021, organizate pe diverse categorii de vârstă. Astfel, respectând atât normele impuse pe perioada pandemiei Covid-19 prin Ordinul comun MTS și MS, precum si regulile din Protocolul medical FRB pentru competițiile în spațiu închis, în mai multe orase din țară s-au desfășurat primele meciuri din întrecerile naționale Under 13 și Under 16, masculin și feminin. La startul acestor întreceri, bineînțeles cu testarile RT-PCR efectuate cu maxim 48 de ore înaintea începerii fiecărei competiții, sunt 78 de echipe, împărțite pe categorii de vârstă după cum urmează: *Campionatul Național Under 13, editia 2020/ 2021: 12 echipe (feminin) și 23 de echipe (masculin); *Campionatul Național Under 16: 12 echipe (feminin) și 31 la masculin. Tinerele baschetbaliste prezente în Campionatul Național Under 16 se vor confrunta în turnee organizate în diverse săli de sport din Sf. Gheorghe, Alba Iulia, Tg. Jiu si București.