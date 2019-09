LOCURI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE: Ofertele prin intermediul reţelei Eures România. Se caută lucrători în producție, tehnicieni, muncitori în agricultură

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, sute de locuri de muncă vacante, potrivit AJOFM Alba.

Austria – ReactJS Frontend Developer – 2, tamplar – productie de mobilier ( femei/barbati) – 4, tamplar de ferestre ( femei/barbati) – 3, operator CNC (femei/barbati) – 7, electrician (femei/barbati) – 8, stivuitorist (femei/barbati) – 8, lacatus mecanic in constructii ( femei/barbati) – 8, instalator sanitar si de incalzire ( femei/barbati) – 8, faiantar ( femei/barbati) – 6.



Danemarca – manager de ferma – 2, manager de productie – 3, horticultor – inginer agronom – 2.



Franța – tinichigiu auto – 7, vopsitor auto – 7, mecanic auto – 3.



Germania – mecanic masini de prelucrare a plasticului (f/b) – 3, dezvoltator software (f/b) – 1, consultant IT (f/b) – 1, specialist IT (f/b) – 1, preparator de inghetata (f/b) – 5, bufetier (f/b) – 1, camerista (f/b) – 1, chef de partie (f/b) – 1, chef de rang (f/b) – 1, junior sous chef (f/b) – 1, receptioner SPA (f/b) – 1, commis de rang (f/b) – 1, demichef de rang (f/b) – 1, manager receptie (f/b) – 1, receptioner (f/b) – 1, ajutor la curatenie (f/b) – 1, bucatar (f/b) – 1, specialist in confectionare mobila (program de ucenicie) – 20, operator stivuitor – 30, manipulant de marfuri – 30, menajera – 1, ospatar (f/b) – 1, junior chef/sous chef (f/b) – 2, receptioner (f/b) – 1, commis de rang mic dejun (f/b) – 1, conductor tren marfar (pentru distante lungi) – 3, sudor MAG – 1, fierar – betonist – 1, pictor – decorator – 6, ajutor electrician – 1, operator excavator – 1, zidar (f/b) – 2, electrician – 2, lacatus – 2, parchetar – 2, tamplar – 2, instalator instalatii sanitare, de incalzire si gaz – 2, ingrijitor persoane varstnice in azil (f/b) – 2, electrician (f/b) – 3, instalator tevi de apa si gaz (f/b) – 3, mecanic de proces (f/b) – 3, mecanic de proces – productie muluri (f/b) – 3.

Irlanda – inginer constructii civile – 4, inginer constructii civile (devize/licitatii) – 1, inginer constructii civile cu experienta de gestionare a traficului pe autostrazi – 2.

Norvegia – mecanic auto – 4, vopsitor auto – 4, tinichigiu auto – 4, tamplar/dulgher – 10, electrician cu certificat DSB – 10, tamplar – 10.

Olanda – culegator de capsuni in sere – 40 .

Polonia – operator masini de frezat – 1, operator de strung – 2, operator de strung CNC / operator de freza CNC – 2.

Slovacia – sticlar – 12.

Slovenia – programator – 1, programator – 1.

Spania – muncitor necalificat (incarcator pui) – 3.

Suedia – mecanic auto – 3, vopsitor auto – 5.