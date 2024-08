LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 5 AUGUST 2024: 424 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA ALBA DONER PRODUCTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0769252581

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0748500686

ALBA IULIA BOMA PREFABRICATE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 4 0748500686

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL FINISOR TERASAMENTE 3 0755528424

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0755528424

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL ZIDAR PIETRAR 3 0755528424

ALBA IULIA DISKONT ROMTRADE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0747112019

ALBA IULIA PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729

ALBA IULIA DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA INGINER ELECTROENERGETICA 1 0268305036

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0746281679

ALBA IULIA LA MAISON DE CAROLINE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0752624766

ALBA IULIA LA MAISON DE CAROLINE SRL BUCATAR 1 0752624766

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL INGINER ZOOTEHNIST 2 0728014600

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MECANIC UTILAJ 1 0728014600

ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 [email protected]

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED ASISTENT MANAGER 1 0786222055

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744789465

ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0722646696

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0722646696

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2 0372133794

ALBA IULIA TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL AGENT COMERCIAL 1 0745658456

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL AGENT COMERCIAL 1 0732790001

ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 [email protected]

ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

ALBA IULIA DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0745579857

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0724487734

ALBA IULIA DOMICA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0745579857

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA SC COSTUMANIA KIDS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0770181253

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0753537947

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL MEDIC SPECIALIST 3 0744380676

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 [email protected]

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL OFITER ELECTRICIAN 5 0760441100

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0732790001

ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL AJUTOR BUCATAR 1 0759643342

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 0751631980

ALBA IULIA FEDERAL BUILDING SRL ZUGRAV 2 0771624751

ALBA IULIA PROPER BLOCK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0748622291

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0372133729

ALBA IULIA SC Hermes BM FEMEIE DE SERVICIU 1 0730735735

ALBA IULIA PAVELION FOOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745074942

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477

ALBA IULIA HERMES MOBLUX TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0730735735

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0730244833

ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0740047040

ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240

ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973

ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA MADPAN 70 SRL AMBALATOR MANUAL 1 0758456353

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786317278

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887

ALBA IULIA DEDEMAN SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 [email protected]

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0752227776

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL INGINER MECANIC 5 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 10 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 4 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 10 [email protected]

DRÂMBAR TOBIMAR SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

DRÂMBAR TOBIMAR SRL MANAGER DE PRODUS 1 [email protected]

DRÂMBAR EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

OARDA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA BUCATAR 1 0724487734

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD COSELY SPEEDSRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 3 0258863115

AIUD S.C. PAVDALMONT LUX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0740053013

AIUD SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 [email protected]

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0747506430

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

AIUD S.C. Excelent Trans S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 [email protected]

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0736838375

AIUD AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0369454980

AIUD AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 2 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOPEDAGOG 1 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0731014301

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

BUCERDEA VÂNOASĂ DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

GALDA DE JOS DRAGAN EXCAVATII S.R.L. TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0746224815

GÂMBAŞ S.C. FERO CIOAZA S.R.L. RECUPERATOR METALE VECHI 1 0728038729

OIEJDEA SERCOM AGREGATE SRL MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0746235501

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0746235501

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0746235501

SÂNTIMBRU SC REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0752172573

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

UNIREA KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V POMICULTOR 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V VITICULTOR 1 0258711623

JIDVEI MARIA TURISM SRL BUCATAR 2 0744376318

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD COMPIL MOTUL SRL BARMAN 1 [email protected]

ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

ALBAC COSMIN CIB SRL VÂNZATOR 1 0747965768

ARIEŞENI VIO MAR VIRCIU SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 [email protected]

ARIEŞENI S..C VILIDOM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ S.C. TOM – GICU S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0746224815

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735696178

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500

HOREA RISTEIU I IOANA NATALIA PFA FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

LUPŞA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 [email protected]

LUPŞA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 5 [email protected]

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0749153926

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666

CETATEA DE BALTĂ MARIA TURISM SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0744376318

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

CÂLNIC DN Agrar Cut S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0258818115

LANCRĂM MUNTYAN S.R.L. ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 2 [email protected]

PIANU SEI MAREMI SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SĂSCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0749931510

SEBEŞ MIREL COFFE SHOP S.R.L. BARMAN PREPARATOR 1 0742691831

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 [email protected]

SEBEŞ ALMA PAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SEBEŞ TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0751124982

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 1 0799729935

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL MACARAGIU 2 0724232863

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0799729935

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR VEHICULE 2 0773865892

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625

SEBEŞ E-KID SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0733746291

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758113603

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 0745011394

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 4 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

VINŢU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 5 0749931510

VINŢU DE JOS MIRCADI CONS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0766319890

VINŢU DE JOS B.M.EURO – TRANS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0742024245

VINŢU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]

