LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 31 OCTOMBRIE 2024: 440 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0258712228

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 2 0258820825

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0258819254

ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA MATINMAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258811410

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 6 0741116799

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 058/814491

ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 058/814491

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0749381977

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PSIHOLOG 1 0749381977

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0733190507

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507

ALBA IULIA TABITA TOUR SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0263215500

ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL INSTRUCTORI-FORMATORI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI 2 0744627922

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 [email protected]

ALBA IULIA DENY LOOK SRL PIZZAR 1 0742046001

ALBA IULIA DENY LOOK SRL BARMAN 1 0742046001

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 212067400

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 258806130

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL MECANIC UTILAJ 2 0258818900

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA AJUTOR BUCATAR 1 212067400

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 0234513330

ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE 8 0258814227

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 CONSILIER ÎNVATAMÂNT 1 0258806130

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 CONSULTANT ÎN INFORMATICA 1 0258806130

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069

ALBA IULIA SC VESAVET SRL MEDIC VETERINAR 1 [email protected]

ALBA IULIA SC VESAVET SRL TEHNICIAN VETERINAR 2 [email protected]

ALBA IULIA SC GECO STAR SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0726717013

ALBA IULIA SC VESAVET SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922

ALBA IULIA COMUNITATEA EVREILOR ALBA IULIA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 [email protected]

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 [email protected]

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL SEF DEPOZIT 1 0728014600

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0728014600

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL MECANIC AUTO 1 0258815855

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL SUDOR 1 0258815855

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0258815855

ALBA IULIA RAMS BISTRO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0770470093

ALBA IULIA RAMS BISTRO SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0770470093

ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0258814220

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 [email protected]

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania MANAGER PROIECT 1 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania CONSILIER VOCATIONAL 1 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania ORGANIZATOR RELATII 1 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania MANAGER DE ZONA 1 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania MANAGER FINANCIAR 1 0258811170

ALBA IULIA ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0358103516

ALBA IULIA ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0358103516

ALBA IULIA DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 3 0371107280

ALBA IULIA DACIA SA CASIER 2 0371107280

ALBA IULIA KARA SILVER SRL BIJUTIER METALE PRETIOASE 1 0788577677

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CONDUCATOR AUTOSPECIALA 2 0258842275

BARABANT MATEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258813906

CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

MICESTI SIMIGERIA RICI S.R.L. PATISER 4 0743322469

MUNICIPIUL ALBA IULIA ALBANIAN MARKETING SRL PROGRAMATOR 1 0746698777

MUNICIPIUL ALBA IULIA NecSys SRL PROGRAMATOR 2 0742639109

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5 0721367218

OARDA ELIT SRL MACELAR 1 0721367218

OARDA ELIT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0721367218

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0268334163

AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 1 0743175729

AIUD VANGAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6 0740903545

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0268334163

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 1 0268334163

AIUD LOGOS SRL TRACTORIST 2 0749225132

AIUDUL DE SUS LOGOS SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0749225132

AIUDUL DE SUS MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0744693292

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0749229918

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0749229918

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0749229918

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0258846980

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044

SANTIMBRU SC REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0752172573

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

TEIUS IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 4 0744627674

TEIUS IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

TEIUS IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744627674

TEIUS COOPERATIVA DE CONSUM TEIUŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ VÂNZATOR 1 0258851096