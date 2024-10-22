LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 22 OCTOMBRIE 2024: 496 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 22 OCTOMBRIE 2024: 496 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 octombrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0258819254
ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220
ALBA IULIA SC VESAVET SRL MEDIC VETERINAR 1 0723536565
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
ALBA IULIA MATIN MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258811410
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 6 0741116799
ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0752227776
ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0740171899
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0740171899
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 0258814491
ALBA IULIA SC ALBACOM BIZ SRL AMBALATOR MANUAL 2 0722206382
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0733190507
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA AGENT DE SECURITATE 1 0212067400
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 2 0212067400
ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL INSTRUCTORI-FORMATORI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI 2 0744627922
ALBA IULIA Alba serendipity SRL DIRECTOR VÂNZARI 2 0744627922
ALBA IULIA Alba serendipity SRL INSTRUCTORI-FORMATORI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI 1 0744627922
ALBA IULIA PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0212026803
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0732160798
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 0752555000
ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744627922
ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL COORDONATORI DE BIROU 1 0744627922
ALBA IULIA Alba serendipity SRL ASISTENT MANAGER 1 0744627922
ALBA IULIA INFOGRUP SRL MAISTRU ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI-UNELTE, UTILITATI, SERVICE, PROTOTIPURI 1 0258817498
ALBA IULIA DENY LOOK SRL PIZZAR 1 0742046001
ALBA IULIA DENY LOOK SRL BARMAN 1 0742046001
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA GIPSAR 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 8 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SPALATOREASA LENJERIE 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ZUGRAV 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SOCIOLOG 1 0258820825
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 0212067400
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA OFITER OPERATIUNI FINANCIAR-BANCARE 1 0212038100
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0254206600
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0728014600
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1 0258820825
ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC REZIDENT 1 0258820825
ALBA IULIA ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0740619647
ALBA IULIA S.C. TRIP & SIB SRL RECEPTIONIST 1 0747308969
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL VÂNZATOR 1 0728014600
ALBA IULIA RUBIN FARM SRL VÂNZATOR DE PRODUSE NATURISTE 1 0743131616
ALBA IULIA US FOOD NETWORK SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0213120023
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0749381977
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PSIHOLOG 1 0749381977
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 258806130
ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOARE 2 0744627922
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 258806130
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PEDAGOG SOCIAL 1 0749381977
ALBA IULIA TABITA TOUR SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0263/215500
CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220
CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
IGHIEL TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 058/813641
MICESTI SIMIGERIA RICI S.R.L. PATISER 4 0743322469
OARDA ELIT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0721367218
OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE 1 0721367218
OARDA ELIT SRL FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 1 0721367218
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0721367218
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2 0721367218
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0268334163
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0731014301
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0268334163
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661
AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 1 0743175729
AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729068763
AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 0729068763
AIUD GEORGIA CATERING SRL COFETAR 1 0729068763
AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0762188862
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0268334163
AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0729068763
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661
AIUD FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 1 0268334163
AIUD VANGAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0740903545
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0744693292
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0749229918
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0749229918
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0749229918
OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0736777388
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0750159697
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0750159697
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044
SANTIMBRU SC REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0752172573
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
STREMT COSELY SPEEDSRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0258863115
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ RAI OLTEANU SRL GROPAR 3 0756983263
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ CDR Enterprise SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0766493018
BLAJ CDR Enterprise SRL SEF SANTIER 1 0766493018
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0788988333
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC AUTO 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 2 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 3 0358106543
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0258771839
CAMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0747264682
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 4 0258771839
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735696178
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0735696178
GARDE COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748420302
LUPSA KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044
LUPSA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 0752080510
LUPSA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 5 0754477444
PASTESTI PAVEL PĂȘTEȘTI S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0784535797
PASTESTI PAVEL PĂȘTEȘTI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0784535797
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865
OCNA MURES PASMANTERIA JELER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0729138747
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 3 0729399259
SASCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0756705950
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 0745011394
SEBES CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066
SEBES TRANS IVINIS CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0258/73234
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 0745011394
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0745011394
SEBES COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]
SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE 3 0268417372
SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0268417372
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 0745011394
SEBES SC VONTRANS IMPEX SRL SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0742242983
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 0372422700
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0372422700
SEBES DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0258735292
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. EXPERT ACHIZITII PUBPLICE 1 372479405
SEBES BIROU EXPERT CONTABIL CATARAMBA CONSTANTIN ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744792122
SEBES APACTTA SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258/834493
SEBES ACCOUNTING LEX EXPERT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0743150974
SEBES CENTRU DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SEBES ALBA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0762757423
SEBES FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100
SEBES TEOFARM SRL FARMACIST 3 0258/73238
SEBES TEOFARM SRL LABORANT FARMACIE 1 0258/73238
SEBES AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0744977004
SEBES MEVNOMICS OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0731467389
SEBES DARIUS CONSULTING SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 2 [email protected]
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
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21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
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