LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 17 DECEMBRIE 2024: 384 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491

ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 0258814491

ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE 8 0258814227

ALBA IULIA ALBANIAN MARKETING SRL PROGRAMATOR 1 0746698777

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0732160798

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 0756101055

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 1 0258810234

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0745209939

ALBA IULIA CEC BANK SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0213111119

ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0745031545

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055

ALBA IULIA PROKAL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0732152000

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 4 0745209939

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL AGENT TURISM DE AFACERI 1 0770901090

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570

ALBA IULIA TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0752029201

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1 0258820825

ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 0234513330

ALBA IULIA COMUNITATEA EVREILOR ALBA IULIA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 [email protected]

ALBA IULIA MIRAJ BLUE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]

ALBA IULIA PAM APUSENI SRL BRUTAR 2 0743044517

ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 1 0754260103

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

AMPOITA ZEUS TRANSPORT ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 [email protected]

CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0721367218

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 4 0721367218

MICESTI SIMIGERIA RICI S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

SARD ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0742930891

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0258861873

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0258861873

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0258861873

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0258861873

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0258861873

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 1 0258861873

AIUD LUK DE LUX SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0744709382

AIUD GALWAY SPORT SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258865646

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725

AIUD FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]

AIUD LA CITADELLE GROUPE S.R.L. BUCATAR 1 0744753749

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258763552

COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. ELECTROMECANIC 1 0726149909

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0756152261

OIEJDEA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6 0756152261

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0756152261

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ RAI OLTEANU SRL GROPAR 3 0756983263

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 10 0744776973

MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0774481473

MIHALT SC SIRIUS RO SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 3 0774481473

MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 6 0774481473

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC AUTO 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 2 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 3 0358106543

ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0740175289

ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258780555

BAIA DE ARIES CRIS AUTOSERVICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742212262

BAIA DE ARIES CRIS AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0742212262

CAMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0747264682

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258771839

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735696178

CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436

CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL INGINER PRODUCTIE 2 0749223226

CAMPENI JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ BRUTAR 1 0740019310

LUPSA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 0752080510

LUPSA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 5 0754477444

LUPSA GRANCARMIN SRL SECRETARA 1 0752080510

MATISESTI VALY COSTEA SMART S.R.L. OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 6 [email protected]

POPESTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 0722349950

RUNC B A PREFABRICATE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0746160461

RUNC B A PREFABRICATE SRL FIERAR BETONIST 5 0746160461

RUNC B A PREFABRICATE SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 3 0746160461

SALCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0740019310

SALCIUA DE JOS EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

GARBOVA ZOLI INSTAL CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0743199310

GARBOVA DN AGRAR APOLD S.R.L. SALARII ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0258818115

GARDA DE SUS AMENAJĂRI GEORGE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 6 0729399259

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0268417372

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 [email protected]

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBES STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER JURIDIC 1 0738875893

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 [email protected]

SEBES LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0258763150

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 1 0358401269

TAU BISTRA CERTA CONS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730244833

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES XTRACT DESIGN CONCEPT S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0753313277

OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343

