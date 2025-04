LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 15 APRILIE 2025: 547 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620

ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 12 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0744654454

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 10 0734115538

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0734115538

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0734115538

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0734115538

ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0747054712

ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 10 0731900600

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055

ALBA IULIA VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0244434203

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0372133794

ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0744134389

ALBA IULIA BOSFOR CENTRU SRL AJUTOR BUCATAR 1 0740417302

ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 15 0784102424

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ANALIST SERVICII CLIENT 1 0372133794

ALBA IULIA COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0751018703

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0747054712

ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0745031545

ALBA IULIA SC ALBA SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0745664148

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344

ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253

ALBA IULIA SC AUROCAR 2002 SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 [email protected]

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788364937

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0788364937

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0258842275

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055

ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 1 0735177570

ALBA IULIA DALYCAFE S.R.L. BARMAN 1 0745787427

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 0254206600

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1 0258806130

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. DISPECER RETEA DISTRIBUTIE 3 0264205069

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

ALBA IULIA CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0773752325

ALBA IULIA SC MATEROS PLAY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0722661325

ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744535199

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL PIZZAR 1 0769048243

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL AJUTOR OSPATAR 2 0769048243

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL AJUTOR BUCATAR 2 0769048243

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0769048243

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0754388344

ALBA IULIA TENSEGRITY SRL ANTRENOR DE FITNESS 1 0733802041

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0729010745

BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

CRICAU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743885608

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL PLANIFICATOR 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANAGER DE ZONA 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 2 [email protected]

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0745353599

DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744565305

DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 3 0744565305

DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3 0744565305

IGHIEL NOVAC-ANGHEL GEORGETA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0765404536

OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0721367218

OARDA ELIT SRL MAGAZINER 1 0721367218

OARDA DECORA MONA SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102

AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744709382

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0742212343

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 0722672725

AIUD S.C.INFRASOILTEST S.R.L MECANIC UTILAJ 2 0775386353

AIUD S.C.INFRASOILTEST S.R.L MECANIC AUTO 1 0775386353

AIUD S.C.INFRASOILTEST S.R.L SUDOR 2 0775386353

AIUD EXCELENT TRANS SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743899485

AIUD EXCELENT TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0743899485

AIUD EXCELENT TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0743899485

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL ZIDAR RESTAURATOR 1 0742197675

GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0742197675

RADESTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258861553

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1 0740242956

BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0740242956

BUCERDEA GRANOASA DOMENIILE AMBROSI CRACIUNEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0724058123

CRACIUNELU DE JOS CUPTORUL DE SUB CURTE SRL BUCATAR 1 0744600175

SANBENEDIC AGRO PLANT LUPEAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 8 0770428296

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 2 0261820700

ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0740175289

BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 [email protected]

BISTRA OVIDAL STATION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0742469917

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 20 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 20 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 10 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744612264

CAMPENI MONOPOLIS SA TEHNICIAN ECONOMIST 1 0794615655

CAMPENI MONOPOLIS SA Inginer in productia alimentara 1 0794615655

CAMPENI SC TRANSMONT TALIDA SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0745641888

CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0749223226

CAMPENI CASTOR SIB SRL DIRECTOR TEHNIC 1 0743203013

ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233

ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233

ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743863233

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744535450

SIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0358401297

SIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. MACELAR 1 0358401297

SIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA”OCNA MURES ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258871141

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

CUT VALAHIA ECO SUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0745147461

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 5 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0729399259

RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBES OWA PRO S.R.L. CASIER 1 [email protected]

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. CONTABIL-SEF 1 [email protected]

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 [email protected]

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 [email protected]

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745619243

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 8 [email protected]

SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL CONTROLOR CALITATE 1 0752199005

SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779

SEBES VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 6 0244434203

SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1 0743515200

SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0756064618

SEBES FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 0212038100

SEBES FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 0212038100

SEBES SANDRA LA POPA ‘ S S.R.L. VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 3 0745141651

SEBES SORY LA POPA`S SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 3 0740061928

SEBES SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 2 0258731690

SEBES ENVIPCO SOLUTIONS S.R.L. TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE 1 0745268302

SEBES CAB&PHARM MUNTHIU SRL ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 1 0769289761

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

