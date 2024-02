LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 13 FEBRUARIE 2024: 433 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA TOTO RICCO SRL BUCATAR 1 0723146931

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0372133729

ALBA IULIA VIA COM SRL SORTATOR PRODUSE 1 0744605700

ALBA IULIA POP RAUL MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ VÂNZATOR 2 0769438014

ALBA IULIA SC CEXIMAR PLUS SRL DIRECTOR COMERCIAL 1 0745036363

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL FRIZER 1 0744604900

ALBA IULIA NEW BEST WAY MANAGER 1 0742908783

ALBA IULIA ART INSTAL SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 0723586500

ALBA IULIA ART INSTAL SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 4 0723586500

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC REZIDENT 1 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1 0258820825

ALBA IULIA ART INSTAL SRL ZIDAR RESTAURATOR 4 0723586500

ALBA IULIA ART INSTAL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 0723586500

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 10 [email protected]

ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA TEHNOREDACTOR 1 0258811443

ALBA IULIA PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5 0758800134

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED ASISTENT MANAGER 1 0770931827

ALBA IULIA GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 3 0731317232

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED DISPECER 1 0770931827

ALBA IULIA APA-CTTA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258834087

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 25 0758800134

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0372133794

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA APA-CTTA SA SUDOR 1 0285834087

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 4 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2 0372133794

ALBA IULIA APA-CTTA SA VIDANJOR-CURATITOR CANALE 1 0258834087

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0744588699

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0775107479

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0756369822

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0788364937

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 2 [email protected]

ALBA IULIA LOGIS SAFE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0258812764

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0737466103

ALBA IULIA FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0757044900

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740954088

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA 2 0740954088

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 3 0745999335

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE 1 0745999335

OARDA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PEDAGOG SOCIAL 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MARC CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0722863613

AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 2 0728074071

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 6 0736838375

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 8 0736838375

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0786537979

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258861873

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

GALDA DE JOS ASSEN PROD SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0753660360

GALDA DE JOS HYPERION GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0726689692

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL ELECTRICIAN AUTO 2 0748500686

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 30 0748500686

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 0748500686

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL TRACTORIST 6 0748500686

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

BAIA DE ARIEŞ VAJDEA MELANIA PFA LUCRATOR COMERCIAL 1 07452435546

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0743472510

BISTRA AVETRANS SPEDITION S.R.L. AGENT CURIER 1 0746588398

BISTRA APUSENI PRODUCTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0741078145

BISTRA S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 [email protected]

CÂMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0258771355

CÂMPENI ARIESUL SA SEF ATELIER 1 0258771355

CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697

GÂRDA DE SUS CARMEN IVAN S.R.L. ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0741702615

HOREA BRUTĂRIA MATEI HOREA S.R.L. FUNCTIONAR ECONOMIC 1 0769723344

HOREA MATEŞ MARIN EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MENAJERA 1 0767805565

HOREA BRUTĂRIA MATEI HOREA S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0769723344

SĂLCIUA SC CRISTI CRIS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740019310

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0734418187

CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 0734418187

CUGIR LEX PROTECT BUZĂU SRL AGENT DE SECURITATE 2 [email protected]

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758113603

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0769215057

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI CONSTRUCTUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0742045442

PETREŞTI SC CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0729399259

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 10 [email protected]

SEBEŞ COFFEE CART SRL COFETAR 1 0743677487

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0799729933

SEBEŞ OPRITA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747807111

SEBEŞ DELGAZ GRID S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 [email protected]

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 4 0258731003

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 3 0258731003

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0258731003

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0258731003

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 10 [email protected]

SEBEŞ SERATEC SERVICE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 3 0258801146

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 10 [email protected]

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SUDOR 6 [email protected]

SEBEŞ SERATEC SERVICE SRL SUDOR 2 [email protected]

SEBEŞ DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756064618

SEBEŞ AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0726066601

SEBEŞ INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 4 0739003834

SEBEŞ H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MARCATOR PIESE 2 0753140169

SEBEŞ AVB LEATHER SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1 0726066601

SEBEŞ AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0726066601

SEBEŞ H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0753140169

SEBEŞ H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL SEF ATELIER REPARATII 1 0753140169

SEBEŞ DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0756064618

SEBEŞ SANDRA LA POPA ‘ S S.R.L. VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 5 0745141651

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758113603

