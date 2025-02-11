LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 FEBRUARIE 2025: 529 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 FEBRUARIE 2025: 529 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 9 februarie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055
ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 0212067400
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 3 0212067400
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745209939
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0745209939
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]
ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 12 [email protected]
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 7 0784102424
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 [email protected]
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL BRUTAR 1 0740171899
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0732160798
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA MANAGER 1 0213122266
ALBA IULIA ARTI PAN SRL COFETAR 2 0745371585
ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0762215784
ALBA IULIA DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0234513330
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0788364937
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 19 0744321023
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0728014600
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0744654454
ALBA IULIA DR.MAX S.R.L. ASISTENT FARMACIST 1 0213017474
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1 0372568911
ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0258818900
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 20 0258842275
ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L TÂMPLAR UNIVERSAL 2 [email protected]
ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 [email protected]
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0254206600
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA HAPPY TRADE SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0723712513
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. STIVUITORIST 2 0744321023
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2 0721367218
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218
OARDA ELIT SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0721367218
OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745829530
OARDA ELIT SRL LACATUS MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218
OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1 0721367218
OARDA ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0721367218
SEUSA EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743361265
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382
AIUD SC ELECTRA EXIM SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0742116407
AIUD GALILEO TASTY SRL AJUTOR BUCATAR 4 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD ŞANDOR TRANS SRL CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 0766631366
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0742212343
AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 10 0762188862
AIUDUL DE SUS MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0757186770
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 [email protected]
MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 0774481473
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788444413
SANTIMBRU MATIAS SRL BRUTAR 1 0788444414
SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR BUCATAR 1 0788444413
SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788444413
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
BLAJ APACTTA SA ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 1 0258/83449
BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0744775443
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0261820700
ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258780555
BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0258775353
CAMPENI EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0740019310
CAMPENI ZENCOFFEE SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0742924527
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 20 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 20 0258771839
CAMPENI ARCOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 8 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL ZIDAR PIETRAR 3 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0258715342
CAMPENI ARCOM SRL SEF SANTIER 1 0258715342
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 10 0258771839
CAMPENI ALL WOODEN SRL UCENIC 1 0746683613
GARDE GENERAL FANBON CONSTRUCŢII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746095832
HOREA OLYDEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0760465980
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FINISOR TERASAMENTE 2 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]
ORAS CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866
CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0721367218
CUGIR MINIMAL STAR SRL VÂNZATOR 1 0258752505
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742212343
OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0742212343
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 2 0747028149
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 0745182911
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745182911
PIANU DE SUS OVI GYM MOTO SRL AJUTOR BUCATAR 2 0766412577
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0258/73278
SASCIORI SC Maier Technology Srl OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752826367
SASCIORI ASOCIATIA RURALATRADITIE, EDUCATIE SI INOVATIE SASCIORI ARTEIS ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0748806367
SASCIORI ASOCIATIA RURALATRADITIE, EDUCATIE SI INOVATIE SASCIORI ARTEIS Instructor de dans 1 0748806367
SASCIORI EMAAR EXPERT CONSTRUCT FVL SRL BARMAN PREPARATOR 2 0753998717
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866
SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES MDF CONCEPT SEBES SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0740408381
SEBES S.C. MOTOBOOM S.R.L. MECANIC AUTO 1 0746250022
SEBES S.C. MOTOBOOM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0746250022
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0756064618
SEBES SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258731690
SEBES TORTA DE LA CRISTINA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0721025417
SEBES FLANIS CENTER LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0749072513
SEBES DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258731066
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
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