LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 FEBRUARIE 2025: 529 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 0212067400

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 3 0212067400

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754388344

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344

ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745209939

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0745209939

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]

ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620

ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 12 [email protected]

ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 7 0784102424

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0754388344

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754388344

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 [email protected]

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL BRUTAR 1 0740171899

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0732160798

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA MANAGER 1 0213122266

ALBA IULIA ARTI PAN SRL COFETAR 2 0745371585

ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588207

ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0762215784

ALBA IULIA DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0234513330

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0788364937

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0788364937

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055

ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 19 0744321023

ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0728014600

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0744654454

ALBA IULIA DR.MAX S.R.L. ASISTENT FARMACIST 1 0213017474

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1 0372568911

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0258818900

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 20 0258842275

ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L TÂMPLAR UNIVERSAL 2 [email protected]

ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 [email protected]

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0254206600

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA HAPPY TRADE SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0723712513

ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. STIVUITORIST 2 0744321023

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218

OARDA ELIT SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0721367218

OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745829530

OARDA ELIT SRL LACATUS MECANIC 1 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218

OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1 0721367218

OARDA ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0721367218

SEUSA EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743361265

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725

AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382

AIUD SC ELECTRA EXIM SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0742116407

AIUD GALILEO TASTY SRL AJUTOR BUCATAR 4 [email protected]

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

AIUD ŞANDOR TRANS SRL CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 0766631366

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0742212343

AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 10 0762188862

AIUDUL DE SUS MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0757186770

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 [email protected]

MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 0774481473

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788444413

SANTIMBRU MATIAS SRL BRUTAR 1 0788444414

SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR BUCATAR 1 0788444413

SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788444413

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

BLAJ APACTTA SA ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 1 0258/83449

BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0744775443

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0261820700

ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258780555

BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0258775353

CAMPENI EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0740019310

CAMPENI ZENCOFFEE SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0742924527

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 20 0258771839

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 20 0258771839

CAMPENI ARCOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 8 0258715342

CAMPENI ARCOM SRL ZIDAR PIETRAR 3 0258715342

CAMPENI ARCOM SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0258715342

CAMPENI ARCOM SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258715342

CAMPENI ARCOM SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0258715342

CAMPENI ARCOM SRL SEF SANTIER 1 0258715342

CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 10 0258771839

CAMPENI ALL WOODEN SRL UCENIC 1 0746683613

GARDE GENERAL FANBON CONSTRUCŢII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746095832

HOREA OLYDEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0760465980

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FINISOR TERASAMENTE 2 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

ORAS CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0721367218

CUGIR MINIMAL STAR SRL VÂNZATOR 1 0258752505

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742212343

OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0742212343

OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 2 0747028149

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 0745182911

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745182911

PIANU DE SUS OVI GYM MOTO SRL AJUTOR BUCATAR 2 0766412577

RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0258/73278

SASCIORI SC Maier Technology Srl OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752826367

SASCIORI ASOCIATIA RURALATRADITIE, EDUCATIE SI INOVATIE SASCIORI ARTEIS ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0748806367

SASCIORI ASOCIATIA RURALATRADITIE, EDUCATIE SI INOVATIE SASCIORI ARTEIS Instructor de dans 1 0748806367

SASCIORI EMAAR EXPERT CONSTRUCT FVL SRL BARMAN PREPARATOR 2 0753998717

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866

SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES MDF CONCEPT SEBES SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0740408381

SEBES S.C. MOTOBOOM S.R.L. MECANIC AUTO 1 0746250022

SEBES S.C. MOTOBOOM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0746250022

SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0756064618

SEBES SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258731690

SEBES TORTA DE LA CRISTINA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0721025417

SEBES FLANIS CENTER LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0749072513

SEBES DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258731066

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

