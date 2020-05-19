LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 64 posturi disponibile în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 19 mai 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 64 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați
AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
MARVICON SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 10
RETTERPROJECT MANAGEMENT SRL SEF SANTIER 1
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1
UTIL CROP SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
UTIL CROP SRL INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC MASINI AGRICOLE 1
UTIL CROP SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2
LABORATOARELE MEDICA SRL AGENT DE VÂNZARI 1
CORINT S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 2
CORINT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
CORINT S.R.L. ZIDAR PIETRAR 2
CORINT S.R.L. FIERAR BETONIST 1
FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 5
FAIR PLAY IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1
TRANSEURO SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
SC VIVA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
RAUL ALUMINIUM S.R.L. TÂMPLAR MECANIC LA CROIT SI DIMENSIONAT 2
RAUL ALUMINIUM S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1
RAUL ALUMINIUM S.R.L. CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE 1
RAUL ALUMINIUM S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
RECREATIV MONTAN MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1
PRODPAN SWEET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC TECHNOCRAFT SYSTEM SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5
CASA M S.R.L. ASISTENT MANAGER 1