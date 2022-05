LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 534 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Moment CONTROVERSAT: Naționala de hochei a României a cântat imnul „Ținutului Secuiesc”, la meciul cu Ungaria. În tribuna maghiară s-ar fi aflat și ministrul Mediului

În cursul acestei săptămânii, naționala masculină de hochei a României, a evoluat la Campionatul Mondial din Slovenia, iar la ultimul meci, a întâlnit reprezentativa Ungariei.

Astfel, jucătorii de la Miercurea Ciuc și Gheorghieni au cântat imnul Ținutului Secuiesc înaintea partidei cu Ungaria în fața românilor din tribunele de la Ljubljana. Echipa României a pierdut meciul, conform Pro Sport.

Trei jucători din lotul României au refuzat să participe la acest moment.

Mai mult, în tribuna Ungariei s-ar fi aflat și ministrul Mediului, Tanczos Barna. Despre acest lucru a scris pe Facebook deputatul Dan Tănasă, iar apoi ministrul Tanczos Barna a explicat de ce a stat în acel loc.

Ministrul a spus că a stat în tribuna Ungariei, dar că nu a fost singurul român care a văzut meciul din acel loc.

″Da! Am fost la Campionatul Mondial de Hochei la Ljubljana ca să susțin jucătorii din Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Brașov, care au făcut tot posibilul ca să țină naționala României în Divizia I, grupa A. Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulți dintre jucători îi cunosc personal, îmi sunt prieteni. Știu că și-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică. În legătură cu informațiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului. La un moment dat, la câțiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcați în tricoul echipei naționale. Și, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc”, a scris Barna pe Facebook.

Grindeanu: Este un afront și o lipsă nerușinată de respect față de România

Și vicepremierul Sorin Grindeanu, care este și ministrul Transporturilor, a criticat momentul imnului și i-a felicitat pe cei trei români care nu au luat parte.

“Ca timișorean înțeleg perfect ce înseamnă să trăiești într-o comunitate multiculturală și multietnică, în care toată lumea este respectată. Nu pot însă să înțeleg și să tolerez gestul infam al hocheiștilor din naționala României care au cântat așa-zisul imn al Ținutului Secuiesc. Este un afront și o lipsă nerușinată de respect față de România, față de români și față de tricolor. Și sper ca lucrurile să nu rămână nepedepsite. Cer Federației Române de Hochei, Ministerului Sportului și tuturor celorlați factori responsabili să ia măsuri urgente pentru a aplica cele mai dure sancțiuni după acest gest incalificabil. Cine nu respectă România nu are ce căuta în roșu, galben și albastru! Pentru noi aceste culori înseamnă totul! PS: Respect celor trei jucători ROMÂNI care s-au dat la o parte și nu au participat la această mascaradă!”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Sursa: stirileprotv.ro