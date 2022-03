LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 491 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Ocna Mureș, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. BARMAN 2 744753749

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. BUCATAR 2 744753749

EKO GREEN BAU S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 0745890557

EKO GREEN BAU S.R.L. FAIANTAR 2 0745890557

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0744753749

EKO GREEN BAU S.R.L. FIERAR BETONIST 2 0745890557

EKO GREEN BAU S.R.L. IZOLATOR TERMIC 1 0745890557

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744753749

SC TRANSEURO SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0725225882

EKO GREEN BAU S.R.L. MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 2 0745890557

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 0744753749

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. PROGRAMATOR PRODUCTIE 1 0725225882

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. REFERENT 1 0725225882

LOGOS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0728831735

LOGOS SRL BUCATAR 1 0728831735

LOGOS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0728831735

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA PROGRAMATOR AJUTOR 1 0258866002

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) 1 0258810861

EUROPA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0770277521

NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0744778680

DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0258811470

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 3 0755094265

ALLEGRIA RESORT SRL AJUTOR BUCATAR 6 0258811812

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0729399359

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 20 0258814491

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838

RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 5 0259433044

IPEC SA CONTABIL 2 0258814491

SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

4YOU EXPRESS S.R.L. DISPECER 1 0746338036

S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL DISPECER 3 0747763288

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724398762

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764

4YOU EXPRESS S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0746338036

ZEN HOME CONCEPT S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 0745383349

HERMES MOBLUX INGINER DE CERCETARE ÎN PROIECTAREA MOBILEI SI PRODUSELOR FINITE DIN LEMN 1 0258811470

ALBALACT SA INGINER MECANIC 1 0372609132

IPEC SA INGINER MECANIC 2 0258814491

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0258814491

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087

ALLEGRIA RESORT SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 4 0258811812

IPEC SA LABORANT CHIMIST 3 0258814491

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 3 0372609132

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

INTERMARK DESIGN SRL LACATUS MECANIC 1 0735545571

SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 4 0258812764

S.C. DOVANIS.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0723160320

DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0724452587

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 5 0259433044

SC AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 3 0744283993

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5 0258811470

KRIS PREFABRICATE & MONTAJ S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0748571240

SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 4 0258812764

RER VEST S.A. MECANIC AUTO 2 0259433044

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

ALLEGRIA RESORT SRL MENAJERA 6 0258811812

SC SATURN SA MODELIER LEMN 4 0258812764

ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0258806501

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 3 0258812764

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258811470

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 5 0372609132

ALLEGRIA RESORT SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258811812

SATROTEC SRL PREPARATOR MASE PLASTICE 1 0258811470

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

SC AMIGO&INTERCOST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0744283993

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 0258806276

ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

AREAL FLORA CONSTRUCT SUDOR 1 0742131242

INTERMARK DESIGN SRL SUDOR 2 0735545571

SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 7 0258812764

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838

TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 0790229953

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0790229953

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 0746285284

TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229953

SC TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 9 0258811470

JEFFREY’S ISSA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0755641251

VALLERRY VALLBA SRL PROGRAMATOR 1 0258811470

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0786191651

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0285711907

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

BEST INSTAL PROFI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0755641251

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

APUSENI SKI BOOTS SRL ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0749223226

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745323427

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

TRANSYLVANIA GREENBERRY S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0742832202

IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

PUNCT DE LUCRU CUGIR

PATISERIE ȚUPI SRL BRUTAR 1 0758357608

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0753128951

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0753128951

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951

SIPIGFERM S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0721861716

POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0737991771

PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ

S.C. TEOCOS AUTO S.R.L. INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE/INSPECTOR ITP 1 0774600834

HANU CONSTRUCT SERVICES S.R.L. IPSOSAR (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 0758395933

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

SC BODEA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 0725225885

CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 3 0744783150

CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

CASA M SRL ÎNGRIJITOR POMI 1 0744783150

RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

CASA M SRL MENAJERA 1 0744783150

RAPEL SRL SPECIALIST MARKETING 1 0744393975

VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 15 0744599912

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 3 0755094265

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE 1 0755094265

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 3 0799729933

S.C. MOON LIGHT PRODUCTION LUCRATOR COMERCIAL 2 0754545424

DENIZ-TEH SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745930848

KUEHNE + NAGEL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10 0740128656

TABITA TOUR SRL MANIPULANT MARFURI 2 0746018113

SC VONTRANS IMPEX SRL MECANIC AUTO 2 0752822534

LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 12 0769099248

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 8 0799729933

SC VONTRANS IMPEX SRL SPALATOR VEHICULE 1 0752822534

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 4 0725225885

PUNCT DE LUCRU TEIUȘ

IMCOP SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

IMCOP S.R.L. LACATUS MECANIC 2 0744627674

FANTASTIC SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744633101