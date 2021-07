LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 457 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466

ROMADO SHOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

0762188862LUKFOOD TEAM SRL AJUTOR BUCATAR 4 0740193275

CETATEA APUSENI SA AJUTOR OSPATAR 1 0744605753

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0258814491

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953

ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0725589804

FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA T ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0762686771

MAMBA SRL BUCATAR 1 0756207660

AMYCARM FLEISCH S.R.L. CARMANGIER 1 0762831839

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838

MATIN-MAIER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258811410

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549

IPEC SA CONTABIL 1 0258814491

S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 4 0740939708

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0728520630

SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0742143523

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0753128951

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FAIANTAR 1 0728520630

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FIERAR BETONIST 3 0728520630

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 735545122

IPEC SA INGINER MECANIC 3 0258814491

TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER PRODUCTIE 1 0790229953

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 35 0258814491

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0731489087

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0258811470

AMYCARM FLEISCH S.R.L. MACELAR 1 0762831839

SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1 0742143523

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

S.C. EMILIAN EXPRES SRL MANIPULANT MARFURI 2 0740939708

FAREL DSL SRL MANIPULANT MARFURI 4 0748222030

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0358401895

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

MECSOL GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0743593249

S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20 0258806002

REWE (ROMANIA) SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0372128933

MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0258811410

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0258520630

RAMIS AVRAM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751041179

SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0258811470

ZLATCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0756144124

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0753128951

MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0740035362

S.C. EMILIAN EXPRES SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0740939708

MAMBA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0756207660

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122

YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0743455963

FAREL DSL SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 3 0748222030

FAREL DSL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0784822030

S.C. EMILIAN EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740939708

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122

FAREL DSL SRL STIVUITORIST 1 0748222030

REWE (ROMANIA) SRL STIVUITORIST 2 0372128933

SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568838

SC ANB INVEST PARTENER SRL VÂNZATOR 5 0722330084

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZIDAR PIETRAR 3 0728520630

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951

ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII ZIDAR PIETRAR 3 0768004411

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZUGRAV 1 0728520630

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3 0753297297

S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

S.C.D.V.V AUDITOR INTERN 1 0258711623

S.C.D.V.V CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

JIDVEI SRL FILIALA ALBA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744376318

S.C.D.V.V ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258711623

BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

RAI OLTEANU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0756983263

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907

S.C.D.V.V TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE 1 0258711907

ALOFM Câmpeni – 0725 225 884

LA BREZEA SRL BUCATAR 1 0725225884

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 0784412151

BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 3 0788321726

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 0258771355

SC UNICARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0751152343

AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 10 0788079031

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

PENSIUNEA CASA BUNA SRL BUCATAR 1 0258818115

DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561

BARIL FORTE SRL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0740019974

PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0757045021

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 3 0722100970

DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 2 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970

TONY&HOSSAIN WORKFORCES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0732866986

VERO MOL CAFFE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0725392759

PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0757045021

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 5 0749775281

GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501

DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561

PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 1 0757045021

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 2 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 2 0722100970