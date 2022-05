LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 418 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. CONTABIL 1 0258865646

S.C. MILES FLORIN PREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0766330152

SC TRANSEURO SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0258844022

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. MAGAZINER 2 0258865646

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7 0258865646

SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 7 0752269363

S.C. MILES FLORIN PREST S.R.L. SEF SCHIMB 2 0766330152

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

PERLA ECO CLIN AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0258811470

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA AGENT DE ASIGURARE 2 0731600549

TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 3 0755094265

DAIONA C.D. TRANS SRL AGENT TRANSPORTURI 2 0725354777

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0729399359

MAMBA SRL BUCATAR 1 0747074020

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 2 0372568838

ALANIO TRADING SRL CASIER 2 0754010186

SUPERBET BETTING & GAMING S.A. CASIER 5 0734550656

U.S. Food Network S.A. CASIER 2 0749157137

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE 1 0749925000

DAIONA C.D. TRANS SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0725354777

IPEC SA CONTABIL 1 0258814491

WIZARD WEB DESIGN SRL COPYWRITER PUBLICITATE (STUDII SUPERIOARE) 2 0761572251

SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251

GICU TRANS SRL DISPECER 2 0786191651

DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0745579857

GIDO TEST SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0728896366

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

DOMICA SRL FIERAR BETONIST 2 0745579857

SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764

HERMES MOBLUX INGINER DE CERCETARE ÎN PROIECTAREA MOBILEI SI PRODUSELOR FINITE DIN LEMN 1 0742131242

IPEC SA INGINER MECANIC 1 0258814491

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

IPEC SA LABORANT CHIMIST 3 0258814491

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 3 0258812764

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 3 0755099517

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0372568838

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA MANAGER FINANCIAR 4 0731600549

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0749925000

SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 4 0258812764

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

SC SATURN SA MODELIER LEMN 4 0258812764

S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258806002

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 5 0258812764

PREFERA FOODS SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0258806690

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

DANROM CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0722943901

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258811470

DOMICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745579857

S.C. EMILIAN EXPRES SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0740939708

PREFERA FOODS SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0258806690

MAMBA SRL PIZZAR 1 0747074020

SERGIU ŞI GABRIELA S.R.L. PIZZAR 2 0761064342

GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 6 0786191651

IPEC SA SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0258814491

AREAL FLORA CONSTRUCT SUDOR 1 0742131242

SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 7 0258812764

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838

DOMICA SRL ZIDAR PIETRAR 2 0745579857

DANROM CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0722943901

OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0258753311

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0725225884

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR OSPATAR 2 0725225884

TEIUŞ ALANIO TRADING SRL CASIER 5 0754010186

VINŢU DE JOS COMUNA VINTU DE JOS ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 1 0258739234

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. INGINER MECANIC 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0737991771

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0786191651

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

S.C.D.V.V INGINER DE CERCETARE ÎN TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE 1 0258711623

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

CEC BANK SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0725225883

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

RIVALY C.H. SRL BUCATAR 1 0725225884

RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0725225884

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0725225884

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0725225884

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

MONTANA CÂMPENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0733055808

RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0725225884

MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0725225884

ABRUD S.C.VIDAC GRUP SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0744420521

ABRUD S.C. TOTAL EXPRES LOGISTIC SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0725225884

ABRUD S.C.VIDAC GRUP SRL MECANIC AUTO 1 0744420521

ARIEŞENI S.C. MIDEEA PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0752547066

BAIA DE ARIEŞ S.C. CEZIANA STAR S.R.L. CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 1 0726339385

BISTRA S.C. NICORESIM DANY S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0741511330

CĂRPINIŞ FERMA IDASOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0725225884

HOREA EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

VIDRA NETOTEA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0741511330

PUNCT DE LUCRU CUGIR

EUREST ROM AJUTOR BUCATAR 1 0754234858

EUREST ROM BUCATAR SPECIALIST/VEGETARIAN/DIETETICIAN 1 0754234858

TECNO PLAST CUGIR SRL CONTROLOR CALITATE 5 0786180608

TECNO PLAST CUGIR SRL MAGAZINER 3 0786180608

TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 25 0786180608

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0258751991

TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608

ŞIBOT EXPERT FINISAJE LEMN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0768450909

ŞIBOT EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0768450909

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA AGENT DE ASIGURARE 2 0731600549

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 3 0755094265

EUREST ROM AJUTOR BUCATAR 1 0754234858

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE 1 0755094265

DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 3 0759011561

EURO TOP RECICLARE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 10 0727735622

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MARCATOR PIESE 2 0258733923

ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 25 0258743682

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0258733923

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0725225885

ALBANI FOREX SRL TAPITER 10 0744693292

ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0744693292

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL ÎNGRIJITOR POMI 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 13 0258732788