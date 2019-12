LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 359 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 decembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir, Ocna Mureș, Baia de Arieș și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 316 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1

YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1

MATYDO DCS GRUP SRL LACATUS MECANIC 4

SC ZLATCUP SRL OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA DIVERSELOR PRODUSE ANORGANICE 4

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 39

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 9

GROZA MARIA SRL CASIER 1

GROZA MARIA SRL VÂNZATOR 1

ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1

ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1

ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1

ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1

ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1

LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2

SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 4

ROCREDIT IFN SA AGENT SERVICII CLIENT 1

CORA CONSTRUCT S.R.L. VÂNZATOR 3

BEGLI EVENT SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1

SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1

SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1

SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

MATYDO DCS GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎNGRIJITOR DE COPII 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA EDUCATOR PUERICULTOR 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

SC CLEAN DENIMAR SRL MECANIC UTILAJ 1

NORART EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2

SC PILOT ACCORD SRL OSPATAR (CHELNER) 1

SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA PROIECTANT SISTEME INFORMATICE 1

SC LUCA PROD CARN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ROMAFLOR CONCEPT SRL UCENIC 1

B & A PREFABRICATESRL FIERAR BETONIST 10

DAMAR PLUS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2

DAMAR PLUS SRL FIERAR BETONIST 2

DAMAR PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2

DAMAR PLUS SRL ZUGRAV 3

DSVSA ALBA MEDIC VETERINAR 1

TRES CHOCOLATES DELICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

TRES CHOCOLATES DELICE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2

CAPROCIO INSTANT 2018 SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4

IPEC SA MARCATOR PIESE 10

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 8

IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3

IPEC SA LABORANT CHIMIST 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

GEA EVENT SRL BUCATAR 2

GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 2

GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2

GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1

RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 10

RER VEST SA CONDUCATOR AUTOSPECIALA 8

RER VEST SA LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 25

GEORGIA CATERING SRL UCENIC – COFETAR 15

GEA EVENT SRL UCENIC -BUCATAR 15

GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 2

SC BOWLING PARC SRL UCENIC – BUCATAR 8

ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1

ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1

ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1

ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1

SC YUT GOLD BEST COM SRL VÂNZATOR 1

PFA PETRUSEL FLOARE FEMEIE DE SERVICIU 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 10

CISEROM SA FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 3

SC DOZA DE SANATATE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 3

ROLOPAN S.R.L. BRUTAR 1

TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

TRANS IVINIS & CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SAN CASA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3

SAN CASA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1

SAN CASA SRL ZUGRAV 3

SAN CASA SRL FAIANTAR 3

SAN CASA SRL FIERAR BETONIST 3

SAN CASA SRL FEMEIE DE SERVICIU 3

SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 45

ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1