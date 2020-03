LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 309 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 24 martie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 309 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SC AGORA PAN SRL PATISER 1

ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. PAVATOR 4

ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2

DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2

DOMICA SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

DOMICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

DOMICA SRL PAVATOR 4

DOMICA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2

DOMICA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4

PEMA ELECTROTEHNIC SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1

SC SILVER TEAM SRL BUCATAR 2

SC SILVER TEAM SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

SC SILVER TEAM SRL OSPATAR (CHELNER) 2

SC SILVER TEAM SRL BRUTAR 2

SC SILVER TEAM SRL PATISER 2

ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1

ONTIME INSTAL SRL SUDOR 1

ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1

SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1

SC NATURAL HEALTH SRL AGENT DE VÂNZARI 1

SC NATURAL HEALTH SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SC ATC OFERTARE TEAMSRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1

SC ATC OFERTARE TEAMSRL INGINER GEODEZ 1

SC ATC OFERTARE TEAMSRL REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 20

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 6

IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

IPEC SA LABORANT CHIMIST 1

BRICO HOLZ SERVICESRL AMBALATOR MANUAL 5

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1

SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

PIESE RENOVATE CAMION MECANIC AUTO 2

PIESE RENOVATE CAMION INGINER MECANIC 1

PIESE RENOVATE CAMION TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1

DD CHIM SRL OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 1

SC CAR SERVICE ASSIST SRL VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 1

POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1

POMPONIO S.R.L. SUDOR 1

POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1

POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

ALBALACT SA INGINER MECANIC 1

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1

ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 1

ALBALACT SA SPECIALIST MARKETING 1

ALBALACT SA SPECIALIST IN ACHIZITII 1

LACTALIS ROMANIA SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2

AUTOSIN ALEX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SC ELEONORA FASHION SRL CAMERISTA HOTEL 1

SC ELEONORA FASHION SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2

SC PRO SOLUTIONS SRL CASIER 1

SC DEDEMAN SRL CASIER 1

SC DEDEMAN SRL STIVUITORIST 1

SC MA.LO CRIS FASHION SRL UCENIC – CONFECTIONER ARTICOLE TEXTILE 20

LAZAR TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1

DR.FILTRUE & OIL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4

SC4K EDIT SRL EDITOR IMAGINE 1

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA SUCURSALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 1

ADAM BUSINESS SOLUTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

TRANSAVIA SA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1

TRANSAVIA SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 4

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

GEORGIA CATERING SRL UCENIC – BUCATAR 10

GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 2

GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

CAMARA SRL BUCATAR 1

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2

GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2

ANUBIS SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

CONTA BUSINESS CREATIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

SHINE PIZZA SRL -D FEMEIE DE SERVICIU 1

TOP DIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

FLOREA GRUP SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1

SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

WORTEXCLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

S.C KATIA SI FABRI SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SC LION KING SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10

MAGPREST ABC S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

CONTA BUSINESS CREATIVE SRL MENAJERA 1

ALIMAR DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

SC ARIESAN STAR FASHION SRL AJUTOR BUCATAR 1

SC ARIESAN STAR FASHION SRL BUCATAR-SEF 1

SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SC ARIESAN STAR FASHION SRL DIRECTOR COMERCIAL 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

NIRVANA INTERNATIONAL SRL COSMETICIAN 1

NIRVANA INTERNATIONAL SRL COAFOR STILIST 2

NIRVANA INTERNATIONAL SRL FRIZER 2

NIRVANA INTERNATIONAL SRL PEDICHIURIST 1

MINI-MAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1

RAPEL SA CROITOR 1

RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

CASA M S.R.L. BUCATAR 2

CASA M S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2

CASA M S.R.L. MENAJERA 2

CASA M S.R.L. INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1

SC MANHATTAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1

AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3

AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3

ÎN GRĂDINA LUI ION SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 3

SC GICA IMPORT-EXPORT ITALIA S.R.L. MECANIC UTILAJ 1

SC CASA ILINCUTEI SRL BUCATAR 1

ISS FACILITY SERVICES SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

SC BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

SC BELLA ARTE ADDA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3