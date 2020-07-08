LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 298 posturi disponibile în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 7 iulie 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 298 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
TRANSAVIA SA SPALATOR VEHICULE 1
TRANSAVIA SA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1
SC IULIAN ECOINSTAL SRL INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE 1
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5
SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
CENTENAR SWEETS SRL COFETAR 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
GOLDEN WOOD SRL INGINER AGRONOM 2
GOLDEN WOOD SRL INGINER MECANIC 1
VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
THOR STRONG ROOF SRL AGENT DE VÂNZARI 1
THOR STRONG ROOF SRL MAGAZINER 1
THOR STRONG ROOF SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TERRA ASTER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 25
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 3
ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4
SC MOTO UTIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
HIDROCONSTRUCTIA SA EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 5
HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5
HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 5
HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 5
A & S COMP S.R.L. BARMAN 1
REMAT PLUS SRL LACATUS MECANIC 2
ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1
ALBA ALUMINIU SRL MECANIC UTILAJ 1
YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
YOUNG FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 3
ALBATROS GOLD SRL AGENT DE VÂNZARI 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 2
ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 3
ROYAL PASSION SRL SEF SANTIER 1
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
ELIT SRL MECANIC AUTO 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7
BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1
BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1
CLASIC EXPLOATARE SRL MECANIC UTILAJ 1
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA CONSILIER JURIDIC 1
PATI DOINA SRL PATISER 2
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 9
ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
VIDAC GRUP SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
VIDAC GRUP SRL MECANIC AUTO 2
TAPIS-SERV S.R.L. TAPITER 1
KAGER CONSTRUCT S.R.L. BRUTAR 1
CONSTRUCT ARIESUL VÂNZATOR 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA INGINER MECANIC 2
SC CRISTI FOOD DELICIOS SRL VÂNZATOR 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 3
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
STAHL LOGISTIK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
G.F. GLOBAL FASHION PRODUCTION SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 20
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 6
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 4
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MACARAGIU 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SEF DEPARTAMENT 1
SC LIN &EMA SRL AGENT DE VÂNZARI 3
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFFEZIONI SRL PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII 1
DONNA CONFFEZIONI SRL TAIETOR CONFECTII 2
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4
DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 1