LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 281 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 5
SC BEST ROMVETS SRL TEHNICIAN VETERINAR 1
SIR RADU MUSIC&SHOW SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 5
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 4
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 6
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
ASOCIATIA DE PROPIETARI13 FEMEIE DE SERVICIU 1
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 2
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2
PROFI ROM FOOD SRL RECEPTIONER-DISTRIBUITOR 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
TOP S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
TOP S.R.L. SUDOR 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL SEF SCHIMB 1
TRANSAVIA SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2
TRANSAVIA SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1
TRANSAVIA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2
ASOCIATIA SINZIENE ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
ASOCIATIA SINZIENE ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1
ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2
SC ECOTECH MAXSPEED SRL DISPECER 1
SMART SER FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 2
GENERAL MAX S.A. CONTABIL-SEF 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
SC ALBACOM BIZ SRL MANIPULANT MARFURI 3
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
MEDIS ART CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
LOGOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
SC GASPOL DESIGN SRL OPERATOR SPALATOR TEXTILE 3
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 3
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
BUCOVRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
CETATEA DE BALTA SRL TRACTORIST 4
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
BIO REAL FOOD SRL PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4
ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2
AFRODITA KRMSRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
SC ISLAZ TRANSPORT VÂNZATOR 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT FEMEIE DE SERVICIU 1
BENY VIDRACONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
RLK APUSENI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
SC ISLAZ TRANSPORT CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
NIRVANA INTERNATIONAL SRL MANICHIURIST 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL FRIZER 2
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COAFOR 2
TRANSEURO SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
ASOCIATIA RESURSE DE INOVARE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1
ASOCIATIA RESURSE DE INOVARE MANAGER DE FORMARE 1
WISE IT SOFT SRL MANAGER GENERAL 1
WISE IT SOFT SRL SPECIALIST MARKETING 1
WISE IT SOFT SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5
SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5
SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
FOREST SISTEM IND SRL TOCATORIST-DEFIBRATORIST 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 5
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
SC TECHNOCRAFT SYSTEM SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
SECRET ART S.R.L. ARHITECT CLADIRI 1