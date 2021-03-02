LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 126 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ALBA ALBA IULIA EQUAL WEB DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0761572251
ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ASISTENT MANAGER 1 0372133700
ALBA ALBA IULIA PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0741437011
ALBA ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0369454980
ALBA ALBA IULIA EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251
ALBA ALBA IULIA EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251
ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372609132
ALBA ALBA IULIA PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3 0741437011
ALBA ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0369454980
ALBA ALBA IULIA CEC BANK SA INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 1 recrutare@cec.ro
ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1 0372133700
ALBA ALBA IULIA HULEA INSTAL S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0728325631
ALBA ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0728014600
ALBA ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC APULUM ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258834102
ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL LABORANT CHIMIST 1 0372133700
ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2 0372609132
ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0372609132
ALBA ALBA IULIA WERCO METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258856190
ALBA ALBA IULIA SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112
ALBA ALBA IULIA PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 8 0741437011
ALBA ALBA IULIA NORART EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 salariicontus@gmail.com
ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2 0372609132
ALBA ALBA IULIA SOCIAL WOOD SRL PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1 0761572251
ALBA ALBA IULIA TRANSILVANIA EXCAVATII SR SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0740695247
ALBA ALBA IULIA ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1 0372609132
ALBA ALBA IULIA SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR MANUAL/ARTIZANAL 1 0761572251
ALBA ALBA IULIA SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0761572251
ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1 0372133700
ALBA ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372133700
ALBA ALBA IULIA S.C.WERCO METAL SRL TOPITOR, TURNATOR METALE SI ALIAJE NEFEROASE 2 0258856190
ALBA ALBA IULIA ABFOR ENERGY SRL ELECTRICIAN CONTRUCTOR MONTATOR 2 0749065425
ALBA ALBA IULIA ABFOR ENERGY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0749065425
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
ALBA BLAJ PEPCO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0371522874
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
ALBA BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
PUNCT DE LUCRU CÂMPENI – 0725 225884
ALBA CAMPENI APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1 0740778400ALBA CUGIR SIPIGFERM SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0721861716
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
ALBA CUGIR NOVA GRUP VICES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0756227620
ALBA CUGIR DUBLES IULIA CABINET STOMATOLOGIC SRL REGISTRATOR MEDICAL 1 0741252835
ALBA CUGIR NOVA TOOLING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0258755727
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
ALBA SEBEŞ LOMEDAMY SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 3 0745501398
ALBA SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0369809553
ALBA SEBEŞ PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4 0372568838
ALBA SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 5 0258806442
ALBA SEBEŞ ELECTRIKA SANTOS S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0741362752
ALBA SEBEŞ PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0372568838
ALBA SEBEŞ PATISERIA ANTIKA SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0758763451
ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561
ALBA SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 2 0258806442
ALBA SEBEŞ TAORMINA CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258730349
ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561