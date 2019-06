LOCURI de MUNCA în Alba: 244 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completa AJOFM

AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 4 iunie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 244 de posturi.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.

Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Alba Iulia

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional Alba Iulia

CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional Alba Iulia

CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional Alba Iulia

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 4 Gimnazial Alba Iulia

IPEC SA MARCATOR PIESE 10 Profesional Alba Iulia

IPEC SA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial Alba Iulia

IPEC SA STIVUITORIST 1 Profesional Alba Iulia

CLEAR SMART EXPERT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial Alba Iulia

VELVET SKIN BY DIANA LAPADUS SRL RECEPTIONIST 1 Liceal Alba Iulia

GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 2 Profesional Alba Iulia

GOLDEN WOOD SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional Alba Iulia

GOLDEN WOOD SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 2 Profesional Alba Iulia

GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 Gimnazial Alba Iulia

DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional Alba Iulia

DACIA SA CASIER 2 Profesional Alba Iulia

OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional Alba Iulia

OANEA INTER SPEED S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 Profesional Alba Iulia

OANEA INTER SPEED S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Alba Iulia

SC HULEA INSTAL SRL INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1 Superior Alba Iulia

SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional Alba Iulia

SC AMIAND HOME SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2 Liceal Alba Iulia

HADASTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial Alba Iulia

LUCA BLUE SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional Alba Iulia

LUCA BLUE SRL AJUTOR BUCATAR 2 Profesional Alba Iulia

LUCA BLUE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial Alba Iulia

LUCA BLUE SRL BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia

STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior Alba Iulia

STAR ASSEMBLY SRL CONTABIL 1 Superior Alba Iulia

LEDTRADINGSRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Alba Iulia

LEDTRADINGSRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial Alba Iulia

LEDTRADINGSRL SECRETARA 1 Profesional Alba Iulia

DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional Alba Iulia

DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional Alba Iulia

DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 Gimnazial Alba Iulia

DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 10 Profesional Alba Iulia

DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 10 Profesional Alba Iulia

ELIT SRL MACELAR 1 Profesional Alba Iulia

CONSILIUL JUDETEAN ALBA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior Alba Iulia

AXEL COMPANY SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial Alba Iulia

AXEL COMPANY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal Alba Iulia

AXEL COMPANY SRL STIVUITORIST 1 Profesional Alba Iulia

SC SILVER TEAM SRL OPERATOR SPALATOR TEXTILE 1 Gimnazial Alba Iulia

SC SILVER TEAM SRL SEF ECHIPA SPECIALIZATA 1 Gimnazial Alba Iulia

WERCO METAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 Gimnazial Alba Iulia

SC FIRST START SOLUTIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Alba Iulia

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior Alba Iulia

SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior Alba Iulia

SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior Alba Iulia

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior Alba Iulia

SATROTEC SRL SPECIALIST SIG/IT 1 Superior Alba Iulia

SC APT BROKERSRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal Alba Iulia

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL ZIDAR PIETRAR 1 Profesional Alba Iulia

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial Alba Iulia

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10 Gimnazial Alba Iulia

SC GECRIN AUTO SRL ASISTENT MANAGER 1 Superior Alba Iulia

IRFAN AMA AJUTOR BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia

IRFAN AMA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Profesional Alba Iulia

CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial Alba Iulia

CAMARA SRL BUCATAR 2 Profesional Alba Iulia

CAMARA SRL PIZZAR 2 Profesional Alba Iulia

CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional Alba Iulia

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial Alba Iulia

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 5 Profesional Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 Post-Liceal Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 4 Gimnazial Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 Gimnazial Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE 1 Gimnazial Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 Gimnazial Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA REGISTRATOR MEDICAL 3 Liceal Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 2 Gimnazial Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SPALATOREASA LENJERIE 1 Gimnazial Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 Superior Alba Iulia

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 2 Superior Alba Iulia

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial Aiud

GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 3 Gimnazial Aiud

GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial Aiud

GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 4 Gimnazial Aiud

GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial Aiud

GEA EVENT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal Aiud

GEORGIA CATERING SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal Aiud

GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal Aiud

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Aiud

SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 4 Profesional Aiud

NOMILIF SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial Aiud

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal Blaj

SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 Superior Blaj

SCDVV BLAJ VITICULTOR 1 Liceal Blaj

KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal Blaj

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 Profesional Blaj

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

CON BRAD VADU MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial Campeni

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial Campeni

VALI TIN S.R.L. MECANIC UTILAJ 1 Gimnazial Campeni

SC ARIESUL CONS MONTAN SRL OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 1 Gimnazial Campeni

SONISAT S.R.L. MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR APARATE ELECTRONICE, TELECOMUNICATII, RADIO 1 Gimnazial Campeni

CEZIANA STAR S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional Campeni

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

SC GEAR EVOLUTION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional Cugir

SC GEAR EVOLUTION SRL SECRETARA 1 Liceal Cugir

SC GEAR EVOLUTION SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir

SC GEAR EVOLUTION SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Sebes

STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior Sebes

STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior Sebes

STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior Sebes

SC MUNTHEANA VET SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Sebes

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal Sebes

KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial Sebes

KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional Sebes