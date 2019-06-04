LOCURI de MUNCA în Alba: 244 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completa AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 4 iunie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 244 de posturi.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Alba Iulia
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional Alba Iulia
CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional Alba Iulia
CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional Alba Iulia
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 4 Gimnazial Alba Iulia
IPEC SA MARCATOR PIESE 10 Profesional Alba Iulia
IPEC SA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial Alba Iulia
IPEC SA STIVUITORIST 1 Profesional Alba Iulia
CLEAR SMART EXPERT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial Alba Iulia
VELVET SKIN BY DIANA LAPADUS SRL RECEPTIONIST 1 Liceal Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 2 Profesional Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 2 Profesional Alba Iulia
GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 Gimnazial Alba Iulia
DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional Alba Iulia
DACIA SA CASIER 2 Profesional Alba Iulia
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional Alba Iulia
OANEA INTER SPEED S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 Profesional Alba Iulia
OANEA INTER SPEED S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Alba Iulia
SC HULEA INSTAL SRL INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1 Superior Alba Iulia
SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional Alba Iulia
SC AMIAND HOME SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2 Liceal Alba Iulia
HADASTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial Alba Iulia
LUCA BLUE SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional Alba Iulia
LUCA BLUE SRL AJUTOR BUCATAR 2 Profesional Alba Iulia
LUCA BLUE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial Alba Iulia
LUCA BLUE SRL BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior Alba Iulia
STAR ASSEMBLY SRL CONTABIL 1 Superior Alba Iulia
STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior Alba Iulia
LEDTRADINGSRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Alba Iulia
LEDTRADINGSRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial Alba Iulia
LEDTRADINGSRL SECRETARA 1 Profesional Alba Iulia
DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional Alba Iulia
DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional Alba Iulia
DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 Gimnazial Alba Iulia
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 10 Profesional Alba Iulia
DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 10 Profesional Alba Iulia
ELIT SRL MACELAR 1 Profesional Alba Iulia
CONSILIUL JUDETEAN ALBA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior Alba Iulia
AXEL COMPANY SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial Alba Iulia
AXEL COMPANY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal Alba Iulia
AXEL COMPANY SRL STIVUITORIST 1 Profesional Alba Iulia
SC SILVER TEAM SRL OPERATOR SPALATOR TEXTILE 1 Gimnazial Alba Iulia
SC SILVER TEAM SRL SEF ECHIPA SPECIALIZATA 1 Gimnazial Alba Iulia
WERCO METAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 Gimnazial Alba Iulia
SC FIRST START SOLUTIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Alba Iulia
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior Alba Iulia
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior Alba Iulia
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior Alba Iulia
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior Alba Iulia
SATROTEC SRL SPECIALIST SIG/IT 1 Superior Alba Iulia
SC APT BROKERSRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal Alba Iulia
SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL ZIDAR PIETRAR 1 Profesional Alba Iulia
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial Alba Iulia
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10 Gimnazial Alba Iulia
SC GECRIN AUTO SRL ASISTENT MANAGER 1 Superior Alba Iulia
IRFAN AMA AJUTOR BUCATAR 1 Profesional Alba Iulia
IRFAN AMA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Profesional Alba Iulia
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial Alba Iulia
CAMARA SRL BUCATAR 2 Profesional Alba Iulia
CAMARA SRL PIZZAR 2 Profesional Alba Iulia
CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional Alba Iulia
PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial Alba Iulia
PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 5 Profesional Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 Post-Liceal Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 4 Gimnazial Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 Gimnazial Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE 1 Gimnazial Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 Gimnazial Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA REGISTRATOR MEDICAL 3 Liceal Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 2 Gimnazial Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SPALATOREASA LENJERIE 1 Gimnazial Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 Superior Alba Iulia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 2 Superior Alba Iulia
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial Aiud
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 3 Gimnazial Aiud
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial Aiud
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 4 Gimnazial Aiud
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial Aiud
GEA EVENT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal Aiud
GEORGIA CATERING SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal Aiud
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal Aiud
GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Aiud
SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 4 Profesional Aiud
NOMILIF SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial Aiud
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal Blaj
SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 Superior Blaj
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1 Liceal Blaj
KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal Blaj
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 Profesional Blaj
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
CON BRAD VADU MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial Campeni
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial Campeni
VALI TIN S.R.L. MECANIC UTILAJ 1 Gimnazial Campeni
SC ARIESUL CONS MONTAN SRL OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 1 Gimnazial Campeni
SONISAT S.R.L. MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR APARATE ELECTRONICE, TELECOMUNICATII, RADIO 1 Gimnazial Campeni
CEZIANA STAR S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional Campeni
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC GEAR EVOLUTION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional Cugir
SC GEAR EVOLUTION SRL SECRETARA 1 Liceal Cugir
SC GEAR EVOLUTION SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir
SC GEAR EVOLUTION SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional Cugir
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional Sebes
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior Sebes
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior Sebes
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior Sebes
SC MUNTHEANA VET SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Sebes
TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal Sebes
KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial Sebes
KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional Sebes