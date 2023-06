LIVE VIDEO| Ziua drapelului național al României, marcată la Alba Iulia. Sfințirea drapelului, alocuțiune și rugăciune de binecuvântare

Drama unei mame din Alba: Cum încearcă să-și interneze fiul dependent de droguri, alcool și jocuri de noroc, pentru tratament

O acțiune deschisă în justiție de mama unui minor din Alba, ilustrează cum consumul de alcool, droguri și jocurile de noroc fac ravagii printre tinerii români de azi. Femeia se chinuie să își trateze fiul minor dependent de acestea, care este cercetat penal și pentru infracțiuni rutiere.

Disperarea mamei a ajuns la un asemenea nivel încât a cerut în instanța de judecată internarea nevoluntară a copilului minor într-un spital pentru a fi tratat.

”Minorul are grave probleme comportamentale în familie, la şcoală şi în societate, generate de vicii precum consumul de droguri, alcool, tutun, dependenţa de jocurile de noroc. Petenta susţine că intimatul a mai fost internat într-un spital de psihiatrie, însă perioada internării a fost insuficientă pentru observarea unor rezultate. În prezent intimatul are şi probleme de natură penală, fiind cercetat în mai multe dosare penale pentru furt, agresivitate, conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice fără a poseda permis de conducere”, astfel justifică femeia cererea înaintată Judecătoriei Alba Iulia.

Aceasta a depus la dosar caracterizarea copilului de către dirigentele şcolar, un proces-verbal întocmit de organele de poliţie, scrisori medicale şi bilet de ieşire din spital.

Judecătorul a constatat, însă, că cererea nu a fost corect înaintată, pentru că mama acestuia trebuie să se adreseze mai întâi unei unități medicale. Cel mai probabil, femeia nu a reușit să obțină rezultatul scontat de la spital și a mers direct în justiție pentru a-și salva fiul.

”Propunerea de internare nevoluntară întocmită de medicul psihiatru este analizată de o comisie special constituită în acest sens, comisia emițând o decizie motivată în baza căreia pacientul va fi internat nevoluntar şi care va fi supusă confirmării de către instanţa de judecată. Instanţa reţine că formularea solicitării de internare nevoluntară a intimatului de către un membru al familiei acestuia, respectiv de petentă în calitate de părinte, poate fi adresată comisiei de internare nevoluntară constituită la nivelul unităţii medicale unde se solicită internarea nevoluntară, iar nu direct instanţei de judecată”, a susținut judecătorul în hotărârea pronunțată în 19 iunie 2023.

Prin urmare, femeia trebuie să se adreseze mai întâi spitalului, iar comisia medicală constituită în acest scop va trebuie să formuleze o propunere ce poate fi înaintată instanței de judecată.

Sursa: ziare.com