LIVE VIDEO, FOTO| Repetiții pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2019, de la Alba Iulia

Prima repetiție pentru Parada militară de Ziua Națională a început, joi, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Sunt planificate cel puțin o defilare întrunită a tuturor detașamentelor cu trupe și tehnică și mai multe treceri ale trupelor.

Parada este organizată de Ministerul Apărării Naționale, prin Divizia 4 Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca, care va asigura peste 1.000 de militari și 70 de mijloace tehnice de luptă, în principal cele de la defilarea de anul trecut, de la infanteriști, trupe speciale, transmisioniști, vânători de munte, tanchiști, artileriști, rachetiști etc. Printre detașamente se vor număra vânătorii de munte ai Batalionului 17 VM „Dragoș Vodă” Vatra Dornei, cercetașii din Regimentul 317 ISR „Vlădeasa” Someșeni, trupele speciale ale Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale Târgu Mureș, tanchiștii Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă” Turda, artileriștii Batalionului 3 Artilerie Antiaeriană „Potaissa” Turda, rachetiștii de la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” Florești, transmisioniștii de la Centrul 346 Comunicaţii R.M.N.C. Sebeş, militarii Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu” Zalău, etc. Totodată, vor fi prezente detașamente ale Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

CITEȘTE ȘI: PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2019, la Alba Iulia

Ca o pată de culoare, și în acest an va defila un detașament al Armatei Poloneze, cu trupe și tehnică. Ca mijloace tehnice de luptă, albaiulienii vor putea vedea noul TAB Pirahna III C, intrat recent în înzestrarea Armatei României, Humvee-uri, aruncătoare de rachete, sisteme de rachete HAWK, radare mobile, centre de comunicații etc.

Dacă la 1 decembrie vremea va fi favorabilă, 9 elicoptere de atac și 6 avioane MIG vor survola cerul deasupra municipiului Alba Iulia, însă numărul aparatelor de zbor va fi cunoscut precis doar în preajma momentului decolării de la Câmpia Turzii.

La resursele MApN, la paradă se vor adăuga efectivele și mașinile de intervenție ale Poliției, Jandarmeriei, ISU, SRI și Administrației Naționale a Penitenciarelor.