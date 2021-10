LIVE VIDEO| PROTESTE anti-măsuri COVID la București. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi

Sublocotenentul Paul Țunea a absolvit în vară Academia Tehnică Militară „Ferdindand I” București ca șef de promoție la programul de studii Blindate, automobile și tractoare.

Paul este absolvent al colegiului nostru, promoția 2017 și recunoaște că procesul formării lui ca viitor ofițer a început în colegiul militar din Alba Iulia.

Demnitatea militarilor l-a fascinat încă din copilărie, atunci când s-a născut și visul de a urma o carieră militară.

Primul pas pentru a-și realiza acest vis a fost colegiul militar. Lumea în care a intrat la începutul adolescenței era complet nouă și exigentă. I-a cerut pregătire asiduă și seriozitate dar i-a dat în schimb rezultate pe măsură la examenul de bacalaureat și admitere în academia militară.

„Chiar din anii copilăriei am fost fascinat de imaginea plină de demnitate a militarilor, pe care îi urmăream cu admirație în transmisiunile directe ale unor parade militare, cu diferite prilejuri oficiale. Așa s-a născut visul meu de a opta pentru cariera militară, întreținut printr-o pregătire foarte serioasă în vederea admiterii într-un colegiu militar, fiindcă aflasem că acest lucru nu este posibil decât prin rezultate excepționale la probele de concurs specifice acestui profil.

Eforturile mele au fost răsplătite prin media frumoasă obținută la examenul de admitere în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru care am optat fiind cel mai aproape de localitatea mea natală, dar și atras de legătura puternică a denumirii acestei unități școlare cu isoria națională, în consens cu orașul încărcat de istorie în care se află. Deși am intrat într-o lume complet nouă pentru mine, adaptarea mea la noile realități s-a produs repede, fiindcă în jurul meu au fost oameni minunați. M-am împrietenit repede cu noii colegi și m-am obișnuit, alături de ei, cu condițiile bune din internat. M-a impresionat aspectul noii mele școli, cu cabinete și laboratoare bine dotate.

Încă de la primele ore am fost conștient de valoarea cadrelor didactice de la această școală și am considerat că exigența lor era pe deplin justificată de calitatea profesională și morală care le era specifică, precum și de responsabilitatea care le revenea în procesul formării noastre ca și viitoare cadre militare. Într-un astfel de climat de pregătire asiduă și seriozitate, rezultatele bune nu au întârziat să apară, culminând cu media frumoasă obținută la examenul de bacalaureat, urmat de admiterea la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București.

La finalul celor opt ani de pregătire pentru viitoarea carieră militară, Paul este mulțumit de rezultatele obținute și pășește încrezător în noua etapă din viața sa. „În anii de studenție mi-a fost de mare folos bagajul de cunoștințe și deprinderea de muncă asiduă cu care am venit din liceu, acestea fiind premise importante ale unor noi rezultate îmbucurătoare, obținute și aici. Acum urmează o nouă etapă în viața mea și sunt convins că modul în care am parcurs anii de pregătire pentru cariera aleasă vor da roadele la care am visat mereu în toți acești ani”, a spus sublocotenetul Paul Țunea.