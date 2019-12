LIVE VIDEO/ FOTO: Gala Sportului Județean 2019 – Laura Alexia Bogdan (judo) și Alexandru Catarambă (poverlifting), ambii CS Unirea Alba Iulia, sportivii anului în județ, Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă

Laura Alexia Bogdan (judo) – sporturi olimpice și Alexandru Catarambă (powerlifting) – sporturi neolimpice, ambii legitimați la CS Unirea Alba Iulia, au fost desemnați sportivii anului 2019, în cadrul Galei Sportului Județean, ce are loc la Mercur Styl în această seară.

De asemenea, Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului județean, a primit iarăși titlul cuvenit celei mai bune echipe din Alba! Este pentru al doilea an consecutiv în care reprezentanții CS Unirea Alba Iulia au cucerit toți laurii la acest nivel. Antrenorii anului sunt tot de la CS Unirea Alba Iulia, Gabriel Avram (atletism, LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) și Ovidiu Pănăzan (powerlifting, CS Zamolxis Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia), la fel ca în ultimii patru ani, iar prin cele patru nominalizări, CS Unirea Alba Iulia a cucerit practic tot la acest nivel, confirmând cel mai bun an din istoria clubului.

*Volei Alba Blaj, cea mai bună echipă a județului

Dacă la sporturi neolimpice powerliftingul este al doilea an la rând în frunte prin Alexandru Catarambă (a preluat ștafeta de la Andrei Cioflică), în schimb la secțiunea sporturi olimpice judo-ul a revenit în prim plan prin tânăra uniristă Laura Alexia Bogdan, după 4 ani, precedentele distincții cucerindu-le Marcel Cercea (în 2013 și 2015). Dar iată rezultatele înregistrate în 2019 de cei mai buni sportivi ai județului:

*sporturi olimpice: Laura Alexia Bogdan (judo, CS Unirea Alba Iulia, antrenori Cristian Dinu și Alin Dinu) – componentă a lotului național al României, locul 5 la Campionatul Balcanic desfășurat la Skopje-Macedonia; campioană națională la NE Waza, categoria de vârstă Under 16, categoria de greutate 48 kg; vicecampioană națională la Campionatul Național Under 15, categoria de greutate 48 kg;

*sporturi neolimpice: Alexandru Catarambă (powerlifting, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ovidiu Pănăzan) – trei medalii de aur și una de argint la Campionatele Mondiale de Juniori Under 18 de la Regina (Canada); trei medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de Juniori Under 18 de la Pilsen (Cehia); patru medalii de aur la juniori și trei medalii de bronz la seniori la Campionatele Naționale.

Volei Alba Blaj este cea mai bună echipă din Alba din acest an, formația din “Mica Romă” disputând finala Cupei CEV, a doua competiție continentală ca importanță (după ce în 2018 a fost vicecampioană a Europei în Liga Campionilor).

Evenimentul de seamă organizat de către Consiliul Judeţean Alba şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba a devenit o tradiţie a fiecărui final de an, adunând tot ce are mai bun acest fenomen la nivel local, în acest an premiile acordate însumând aproximativ 82.000 de lei.

Gala Sportului Judeţean 2019 a reprezentat un moment deosebit, în care performerii şi performanţa au fost la loc de cinste, acțiunea având și o latură caritabilă, “De Crăciun poți fi mai bun”, cauza socială din acest an fiind Darius Balog (powerlifting, CS Unirea Alba Iulia, elev la centrul Școlar de Educație Incluzivă din Alba Iulia), diagnosticat cu autism și tulburări din spectrul autist.

Cei mai buni sportivi pe ramuri de sport au fost următorii:

*atletism: Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia);

*bridge: Andra Pîrtică (AS Bridge Club Apullum Alba Iulia);

*box: Andrei Vasile Dărămuş (CS Unirea Alba Iulia);

*dans sportiv: Paul Ioan Degan (CS Life Is Dance Alba Iulia);

*golf: Ana Maria Coman (Asociaţia „Clubul de Golf Prof. Paul Tomiţa” Pianu de Jos);

*haltere: Nicu Vîlcu (CS Unirea Alba Iulia);

*înot: Daria Remete Mireştean (LPS Alba Iulia);

*judo: Laura Alexia Bogdan (CS Unirea Alba Iulia);

*karate: Joo Sandor (CS Dojokan-Activ Aiud);

*orientare: Ionuţ Alin Zincă (CS Unirea Alba Iulia);

*pescuit sportiv: Alexandru Cristian Călian (CS Cetate Alba Iulia);

*polo: Adelina Pătraşcu (CSM Unirea Alba Iulia);

*powerlifting: Alexandru Catarambă (CS Unirea Alba Iulia);

*schi: Ioan Alexandru Bordi (CSȘ Blaj);

*tenis de câmp: Alexia Mărginean (TC Sun Alba Iulia);

*volei: Ioana Baciu (Volei Alba Blaj).

Gala Sportului Județean Alba 2019 Publicată de Ziarul Unirea pe Vineri, 13 decembrie 2019