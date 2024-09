LIVE VIDEO | Filosoful Horia – Roman Patapievici , prezent la Sala Unirii din Alba Iulia pentru a susține conferința „Sufletul Românesc și tradiția”

Astăzi, 7 septembrie 2024, începând cu ora 16.00, filosoful Horia – Roman Patapievici este prezent la Sala unirii din Cetatea Alba Carolina prentru a susține conferința intitulată „Sufletul Românesc și tradiția”, la invitația companiei Jidvei.

Printre invitația se numără Ansamblul de Muzică Tradiţională Românească „ICOANE“ al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, instruit şi condus de către prof. univ. dr. Ioan Bocşa.

„Va fi o întâlnire revelatoare, plină de emoție și cântec autentic, pe parcursul căreia vom descoperi legătura profundă dintre spiritualitatea tradițională și cultura contemporană și modul în care conștiința ancestrală ne modelează identitatea și viitorul” au transmis organizatorii.

„Valorile trecutului există în prezent numai prin intermediul felului în care trecutul trăiește în cultura de azi. Numai prezentul poate face trecutul să fie viu”- Horia-Roman Patapievici

Horia-Roman Patapievici născut la data de 18 martie 1957 în București, este un scriitor, fizician, filosof și eseist român contemporan.

Acesta a fost producător TV a două spectacole pentru TVR Cultural:

-„Idei în libertate” (2002-2005) (Premiul Consiliului Național al Audiovizualului, CNA, pentru cea mai bună emisiune culturală a anului 2003; Marele Premiu al Asociației profesioniștilor de televiziune, APTR, 2004)

-„Înapoi la argument” (2006)

Începând cu anul 2004, Patapievici este director al unei reviste culturale, Idei în dialog, publicat de Academia Cațavencu.

În 17 martie 2012, Universitatea de Vest i-a oferit lui H.R.Patapievici distincția de Doctor Honoris Causa.

Alte titluri:

-Membru al Uniunii Scriitorilor din România

-Membru fondator al Grupului de cercetare Fundamentele Modernității Europene

-Membru de onoare al Institutului Ludwig von Mises

Cele mai importante scrieri ale sale sunt:

-Cerul văzut prin lentila (Premiul pentru eseu al editurii Nemira, 1993; Premiul Uniunii Scriitorilor, 1995), Nemira, 1995, 1996, 1998; Polirom, 2002;

-Zbor în bătaia săgeții. Eseu asupra formării, Humanitas, 1995, 1996, 1997, 1998; trad. engl, CEU Press, 2002;

Politice, Humanitas, 1996, 1997, 1998;

-Omul recent (Remarks on the Recentness in Man), Humanitas, București, 2001.

